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Синоптики сулят переменчивую погоду

novaja.lv 04.08.2017. 08:24   Печатать
Снгодня и в предстоящие выходные синоптики прогнозируют ветренную, но теплую погоду с кратковременными дождями. В начале новой недели ветер стихнет, осадки прекратятся и к среде может потеплеть до +23+25 градусов, но в середине недели возможно очередное усиление ветра, который принесет дожди и постепенное похолодание.

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 4 августа, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями, погода, днем усилится юго-западный, западный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 10-13 м/сек, воздух во второй половине дня прогреется до +22 градусов. Существенных осадков не ожидается.

 

К вечеру ветер ослабеет до 4-6 м/сек, ночная температура воздуха составит +15+16 градусов. В субботу утром синоптики прогнозируют новое усиление ветра. Его скорость в Елгаве и Земгале может достичь 13-16 м/сек, на побережье Курземе до 18-19 м/сек. Почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, но периодически из-за туч будет выглядывать солнце, и воздух прогреется до +20 градусов. Порывистый юго-западный ветер продолжит дуть и в воскресенье. Ожидаются кратковременные дожди. Дневная температура воздуха будет держаться в пределах +20+22 градусов.

 

В ночь на понедельник небо прояснится и похолодает до +10+13 градусов. Днем снова будет дуть порывистый юго-западный, западный ветер, скорость которого может достичь 12-15 м/сек, воздух прогреется до +20+22 градусов. Ночь на вторник тоже ожидается холодная: столбик термометра опустится до +10+11 градусов, а днем синоптики обещают тихую и теплую погоду - воздух прогреется до +22+24 градусов.

 

Согласно нынешним прогнозам, в среду столбик термометра может подняться даже до +25 градусов, но при этом усилится ветер, который принесет дождевые тучи и похолодание. Во второй половине новой недели дневная температура воздуха не превысит +19+20 градусов, а ночная повысится до + 13+15 градусов.

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