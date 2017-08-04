По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 4 августа, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями, погода, днем усилится юго-западный, западный ветер, скорость которого в порывах будет достигать 10-13 м/сек, воздух во второй половине дня прогреется до +22 градусов. Существенных осадков не ожидается.

К вечеру ветер ослабеет до 4-6 м/сек, ночная температура воздуха составит +15+16 градусов. В субботу утром синоптики прогнозируют новое усиление ветра. Его скорость в Елгаве и Земгале может достичь 13-16 м/сек, на побережье Курземе до 18-19 м/сек. Почти по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, но периодически из-за туч будет выглядывать солнце, и воздух прогреется до +20 градусов. Порывистый юго-западный ветер продолжит дуть и в воскресенье. Ожидаются кратковременные дожди. Дневная температура воздуха будет держаться в пределах +20+22 градусов.

В ночь на понедельник небо прояснится и похолодает до +10+13 градусов. Днем снова будет дуть порывистый юго-западный, западный ветер, скорость которого может достичь 12-15 м/сек, воздух прогреется до +20+22 градусов. Ночь на вторник тоже ожидается холодная: столбик термометра опустится до +10+11 градусов, а днем синоптики обещают тихую и теплую погоду - воздух прогреется до +22+24 градусов.

Согласно нынешним прогнозам, в среду столбик термометра может подняться даже до +25 градусов, но при этом усилится ветер, который принесет дождевые тучи и похолодание. Во второй половине новой недели дневная температура воздуха не превысит +19+20 градусов, а ночная повысится до + 13+15 градусов.