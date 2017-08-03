Совет Латвийской федерации спорта BeActive получил заявки на вручение награды отличия из 13 учебных заведений, в том числе из Елгавской 4-й начальной школы, а также из елгавских детских садов Kāpēcīši, Lācītis и Zīļuks, сообщил президент СЛФС Эйнар Фогелис.

Оценка заявок поначалу была передана на страничку СЛФС в социальной сети facebook.com , а после завершения голосования эстафету оценки переняли судьи BeActive. Елгавское дошкольное учреждение образования Zīļuks получило наибольшее количество голосов в Интернете, а также симпатии вестников проекта - семьи баскетболистов Янсонсов.



Награду отличия BeActive учредила Еврокомиссия; ее вручают, чтобы чествовать отдельных лиц, учреждения образования, учреждения и предприятия по всей Европе, которые своей деятельностью способствуют занятиям спортом и физической активности. Из заявок, полученных из всех государств, Еврокомиссия выберет трех финалистов в каждой категории, которые отправятся на церемонию награждения в Марсель (Франция). Подробнее - в номере газеты.

Используем освободившиеся грядки для повторного посева

К середине августа часть урожая на дачных участках уже убрана, а до зимы еще далеко. Чтобы освободившиеся грядки не пустовали и не зарастали сорняками, на них можно вырастить второй урожай скороспелых культур. Одними из первых убираются с грядок лук, чеснок, салат, редис, ранний картофель. Убрав растительные остатки, перекопав и удобрив почву, можно приступать к посеву укропа, салата и другой зелени...