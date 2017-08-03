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СГД остановила хозяйственную деятельность портала объявлений Ss.lv

Delfi 03.08.2017. 14:33   Печатать
Служба госдоходов Латвии (СГД) приняла решение приостановить работу крупнейшего портала объявлений в Латвии ss.lv. Об этом сообщает телеканал LNT.

По данным LNT, одной из главных причин для принятия решения стало большое число жалоб со стороны клиентов портала, которые с 2016 года в массовом порядке поступают в Центр защиты прав потребителей.

 

Согласно данным Lursoft, с 1 августа хозяйственная деятельность компании Internet, которая обеспечивает работу портала Ss.lv, приостановлена. При этом сам сайт все еще доступен.

 

Один из владельцев портала заявил LNT, что категорически не согласен с решением СГД и после консультаций с адвокатами будет принимать решение о дальнейших действиях.

 

Компания Internet была основана в 1998 году и принадлежит Юрису Линису, а также Андрею и Сергею Кивацким.

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