По данным LNT, одной из главных причин для принятия решения стало большое число жалоб со стороны клиентов портала, которые с 2016 года в массовом порядке поступают в Центр защиты прав потребителей.

Согласно данным Lursoft, с 1 августа хозяйственная деятельность компании Internet, которая обеспечивает работу портала Ss.lv, приостановлена. При этом сам сайт все еще доступен.

Один из владельцев портала заявил LNT, что категорически не согласен с решением СГД и после консультаций с адвокатами будет принимать решение о дальнейших действиях.

Компания Internet была основана в 1998 году и принадлежит Юрису Линису, а также Андрею и Сергею Кивацким.