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В августе теплотариф в Елгаве не изменится

novaja.lv 03.08.2017. 11:52   Печатать
Тариф на тепловую энергию ООО Fortum Jelgava в августе сохранится на уровне предыдущего месяца и составит 51, 73 евро за мегаватт/час без НДС. Как отмечает предприятие теплоснабжения, тариф в Елгаве не менялся с апреля нынешнего года.

В качестве основного топлива для производства тепла и электроэнергии в Елгаве используется древесная щепа, обеспечивающая в течение всего года необходимую базовую нагрузку, однако в наиболее холодные зимние дни для обеспечения максимальной нагрузки используются и котельные, работающие на природном газе. Потому тепловой тариф, хоть и в меньшей степени, но все же связан с ценой на природный газ.

 

После открытия газового рынка у ООО Fortum Jelgava тоже появилась возможность выбрать поставщика природного газа. «В июне предприятие получило четыре предложения на поставки природного газа, которые тщательно оценило, учитывая интересы клиентов, а также экономический аспект и аспект надежности поставок. Самым выгодным предложением для обеспечения елгавчан услугой централизованного теплоснабжения признано предложение, полученное от нынешнего партнера по сотрудничеству АО Latvijas Gāze. Потому теплотариф в городе в настоящее время не меняется, и его небольшие колебания возможны лишь при снижении или увеличении цены на природный газ», - пояснила руководитель общественных связей ООО Fortum Jelgava Гунтра Матиса.


В последние годы тариф на тепловую энергию в Елгаве существенно не менялся, но по сравнению с 2012 годом, когда строительство биокогенерационной станции только начиналось и единственным видом топлива для производства теплоэнергии был газ, тариф на тепло снизился на 24.8% (в 2012 году средний тепловой тариф в Елгаве был 68.81 евро за мегаватт/час).

 

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