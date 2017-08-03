В качестве основного топлива для производства тепла и электроэнергии в Елгаве используется древесная щепа, обеспечивающая в течение всего года необходимую базовую нагрузку, однако в наиболее холодные зимние дни для обеспечения максимальной нагрузки используются и котельные, работающие на природном газе. Потому тепловой тариф, хоть и в меньшей степени, но все же связан с ценой на природный газ.

После открытия газового рынка у ООО Fortum Jelgava тоже появилась возможность выбрать поставщика природного газа. «В июне предприятие получило четыре предложения на поставки природного газа, которые тщательно оценило, учитывая интересы клиентов, а также экономический аспект и аспект надежности поставок. Самым выгодным предложением для обеспечения елгавчан услугой централизованного теплоснабжения признано предложение, полученное от нынешнего партнера по сотрудничеству АО Latvijas Gāze. Потому теплотариф в городе в настоящее время не меняется, и его небольшие колебания возможны лишь при снижении или увеличении цены на природный газ», - пояснила руководитель общественных связей ООО Fortum Jelgava Гунтра Матиса.



В последние годы тариф на тепловую энергию в Елгаве существенно не менялся, но по сравнению с 2012 годом, когда строительство биокогенерационной станции только начиналось и единственным видом топлива для производства теплоэнергии был газ, тариф на тепло снизился на 24.8% (в 2012 году средний тепловой тариф в Елгаве был 68.81 евро за мегаватт/час).