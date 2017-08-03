Данные BALTA говорят о том, что травмы чаще всего получают на батутах, в скейтпарках и на надувных аттракционах. «Возможность детей получить травму на аттракционах и детских площадках очень велика - это доказывают и заявки на выплаты компенсаций. В большинстве случаев причиной является собственная невнимательность - ушибы лица, растяжения мышц, различные травмы пальцев, ног и рук, в том числе и переломы, а также сотрясения мозга - в результате падений и столкновений с другими детьми», - рассказывает представитель страховой кампании BALTA Сандра Пиеткевича

Согласно статистике выплат страховых компенсаций BALTA, чаще всего травмы получают дети в возрасте от семи до четырнадцати лет. «Учитывая, что количество несчастных случаев данной категории неизменно высоко из года в год, а последствия могут испортить всю радость летнего отдыха, призываю родителей быть ответственными и внимательными, как при выборе подходящих аттракционов, так и заботясь о том, чтобы ребенок был под присмотром и знал о соблюдении правил безопасности», - советует С. Пиеткевича.

Но, не всегда причиной является невнимательность родителей и детей, иногда виновниками являются владельцы парков аттракционов. Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) также призывает во время летнего сезона особенно следить за детьми и снижать уровень травматизма в Латвии. ЦЗПП усиленно контролирует и проверяет соответствие надувных аттракционов и детских площадок правилам безопасности.



«Во время проверок детских площадок в различных регионах Латвии мы видим множество несоответствующих и даже опасных объектов. Самой актуальной проблемой все еще являются железные подвески качелей, удар которых может вызвать серьезные травмы, также во многих местах не соответствует покрытие, неправильно закреплены конструкции и т п. Поэтому важно, чтобы родители не позволяли детям использовать очевидно небезопасные постройки и сообщали о них ответственным за состояние площадки - обычно это управляющие компании или самоуправления. Также следует соблюдать внимательность во время использования трассы приключений, занятий водным спортом и во время других развлечений, -рассказывает Санита Гертмане, руководитель отдела информирования потребителей и коммуникации ЦЗПП.

За первые шесть месяцев этого года по сравнению с первым полугодием прошлого года количество выплат страховых компенсаций за детские травмы выросло на 14%. Согласно данным BALTA, чаще всего (76% случаев) дети получали повседневные травмы, а 21% неудачных случаев связаны с различными видами спорта.



BALTA и ЦЗПП напоминают, что риск для безопасности детей всегда присутствует на аттракционах и в парках развлечений. Для снижения этого риска родителям следует:

*отказаться от посещения аттракциона или детской площадки, если есть сомнения в безопасности;

*ознакомиться с правилами безопасности аттракциона или развлекательного мероприятия и следить, чтобы ребенок соблюдал данные правила;

*использовать средства безопасности, если таковые предлагаются;

*рассказать ребенку о том, что не следует делать и чего избегать во время игр;

*обратить внимание на руководителя аттракциона - присматривает ли он за детьми и высказывает ли замечания за нарушения правил;

*не оставлять детей без надзора и не надеяться, что другие родители присмотрят за вашим ребенком;

*в случае необходимости вызывать скорую помощь по телефону 113, точно указав место и причину вызова;

*сообщать ответственному за состояние детской площадки (управляющий или самоуправление) о повреждениях, поломанных или опасных конструкциях;

*сообщать ЦЗПП если на детской площадке или на месте предоставления услуги произошел несчастный случай и/или получена травма. Также следует сообщать ЦЗПП в случае подозрений на небезопасность.