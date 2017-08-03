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На пост исполнительного директора Озолниекского самоуправления выдвинут Андулис Жидков

LETA 03.08.2017. 09:22   Печатать
Как проинформировал агентство LETA председатель думы Озолниекского края Дайнис Лиепиньш, на должность исполнительного директора Озолниекского краевого самоуправления выдвинут бывший руководитель предприятия Pasažieru vilciens» Андулис Жидков.

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В конкурсе на эту должность участвовали 28 кандидатов, четверо из которых были приглашены на собеседование. Оценочная комиссия, выслушав кандидатов конкурса, приняла решение выдвинуть на голосование депутатов кандидатуру А.Жидкова. Заседание Озолниекской краевой думы думы запланировано на 17 августа, и в случае утверждения Жидков приступит к исполнению своих обязанностей 18 августа.

 

С 2009 по 2011 годы Жидков был председателем правления АО Pasažieru vilciens, а несколько лет до этого он работал в Министерстве сообщений на должности заместителя госсекретаря и директором в Инвестиционном департаменте. В 2011 году Жидков решил оставить должность руководителя Pasažieru vilciens и в течение следующих трех лет занимал должность члена правления в государственном ООО Autotransporta direkcija. В последние годы Жидков работал в качестве эксперта Европейской Комиссии.

 

Конкурс на должность исполнительного директора Озолниекского краевого самоуправления был объявлен в связи с прерыванием трудовых отношений нынешнего исполнительного директора самоуправления Яниса Почса с Озолниекской краевой думой с 21 июля. Почс заявил агенству LETA, что оставляет работу в самоуправлении по собственной инициативе.

 

В комиссию Озолниекского самоуправления по оценке кандидатов входят председатель думы Дайнис Лиепиньш, заместитель председателя Гунтарс Акментиньш, депутаты Янис Кажотниекс, Янис Валертс и Игорь Орлов

 

 

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