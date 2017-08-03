Телекомпания LNT попыталась выяснить причины резкого повышения цен и сохранится ли такая цена в будущем.

Как показал опрос покупателей, они не смогут отказаться от покупки масла, правда некоторые из них будут выбирать либо акционный товар, либо сокращать его потребление до минимума.

Часть молочных продуктов стоит даже дороже, чем до кризиса, вызванного российским эмбарго. Цена сливочного масла резко под влиянием закупочных цен и спроса на молочные жиры.

Производители объясняют повышение цен дефицитом молочных жиров в Европе, из-за чего цены на масло выросли примерно на 80% и достигли рекордной отметки за последние 18 лет.

Также и ценники на полках магазинов демонстрировали рост уже какое-то время назад. В магазине Rimi отметили, что одни производители повысили стоимость пачки масла на несколько процентов, тогда как другие на все 40%.

Если еще полгода назад пачку масла весом 180 граммов можно было купить минимум за 80-90 евроцентов, то теперь меньше 1,30-1,50 упаковка не стоит. Есть поставщики, которые устанавливают цены более 2 евро.Впрочем, прогнозы наблюдателей рыночных тенденций неутешительны - стоимость масла в ближайшее время не снизится, а может быть и продолжит тенденцию к росту.

Как ранее в интервью радиостанции Baltkom сказал президент Союза молокоперерабатывающих предприятий Янис Шолкс, в связи с дефицитом молочных жиров в Европе, цены на "молочку" в Латвии будут расти и впредь.

"Цены на молочную продукцию зависят от ситуации на мировых рынках. Мы, к сожалению, не можем повлиять на цену, мы живем в условиях общего рынка. Больше всего выросли и, возможно, еще вырастут цены на продукты, которые содержат много молочных жиров. Это масло, сметана, сливки и так далее. Это связано с тем, что за последние шесть-семь месяцев увеличился запрос именно на такие продукты, особенно на масло. Оно продается по такой цене, какую никто из нас еще не видел. Говорить о том, как долго это может продолжаться трудно, но есть признаки, что такая ситуация продолжится", - сказал Шолкс.