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От производителей и торговцев ждут заявок на участие в Празднике молока, хлеба и меда

novaja.lv 02.08.2017. 19:22   Печатать
Производители молочной, хлебной и медовой продукции, а также торговцы и ремесленники до 18 августа могут подать заявки на участие в ярмарке во время XVII Вселатвийского праздника молока, хлеба и меда, который пройдет 26 августа на площади Герцога Екаба

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Организаторы мероприятия уточняют, что ярмарка тематическая, и потому заявки будут приниматься только от торговцев и производителей молочной, хлебной и медовой продукции. В свою очередь, ремесленники смогут продавать на ярмарке свои изделия, предназначенные для переработки, хранения и сервировки вышеуказанной продукции (посуду, хлебницы, салфетки, плетеные изделия и др.).

 

Ярмарка на площади Герцога Екаба будет работать с 9 до 16 часов. Посетители смогут продегустировать и проголосовать за самый вкусный хлеб и мед, а также приобрести вкусные и полезные местные продукты. На празднике будет предложена и увлекательная культурная программа.

 

Заполненные анкеты -заявки от желающих торговать на ярмарке принимаются в офисе учреждения Kultūra (Елгава, ул.К.Барона,6, 2 этаж) или по э-почте:[email protected] анкеты-заявки и условия участия в мероприятии  доступны здесь .


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