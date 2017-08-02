Организаторы мероприятия уточняют, что ярмарка тематическая, и потому заявки будут приниматься только от торговцев и производителей молочной, хлебной и медовой продукции. В свою очередь, ремесленники смогут продавать на ярмарке свои изделия, предназначенные для переработки, хранения и сервировки вышеуказанной продукции (посуду, хлебницы, салфетки, плетеные изделия и др.).

Ярмарка на площади Герцога Екаба будет работать с 9 до 16 часов. Посетители смогут продегустировать и проголосовать за самый вкусный хлеб и мед, а также приобрести вкусные и полезные местные продукты. На празднике будет предложена и увлекательная культурная программа.

Заполненные анкеты -заявки от желающих торговать на ярмарке принимаются в офисе учреждения Kultūra (Елгава, ул.К.Барона,6, 2 этаж) или по э-почте:[email protected] анкеты-заявки и условия участия в мероприятии доступны здесь .



