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Музей Алунана в августе будет закрыт

02.08.2017. 13:41   Печатать
Городское самоуправление сообщает, что мемориальный музей Адолфа Алунана в связи с ежегодным отпуском сотрудников в августе будет закрыт.

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Для посетителей музей откроется с 6 сентября.
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