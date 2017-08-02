Дирекция безопасности дорожного движения традиционно организует «Детское ралли» в пяти городах Латвии, в том числе и Елгаве, и также в этом году приглашает на мероприятие детей и молодежь в возрасте от шести до 14 лет. На мероприятии у молодых велосипедистов будет возможность развить реакцию, навыки движения и ловкости, руля велосипедом и родственными ему средствами передвижения. В свою очередь, параллельно спортивным мероприятиям маленькие и большие велоэнтузиасты смогут посетить контрольные пункты по изобретательности и знаниям, в которых будут доступны различные мероприятия, связанные с безопасностью дорожного движения.

На индивидуальном этапе соревнований участники будут разделены на три подгруппы по возрастам: А группа - полный возраст от шести до семи лет, B группа - возраст от восьми до десяти лет, в свою очередь в C группу войдут участники от 11 до 14 лет.

Следует отметить, что в дополнение к трассе индивидуальных навыков молодые участники смогут стартовать в команде с родственниками - с одним из родителей, бабушкой, дедушкой, другими родственниками или друзьями, которые старше 14 лет.

Важно отметить, что в соревнованиях можно участвовать с предоставленными организаторами велосипедами, но если у участника имеется свой собственный велосипед, который находится в хорошем техническом состоянии, и шлем, то в соревнованиях можно будет принять участие со своим инвентарем.

Участие в соревнованиях бесплатное. Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте www.berniem.csdd.lv. Регистрация завершится 3-го августа.

В день мероприятия участники приглашены прибыть заранее, уже в 11:30, чтобы можно было получить свою контрольную карточку, угощение спонсоров, просмотреть трассы, а также продумать стратегию своей езды. Следует добавить, что участникам старшим десяти лет необходимо взять с собой удостоверение школьника.



Победителям соревнований или призерам из каждой возрастной группы будет предоставлена возможность поучаствовать и в финальном «Детском ралли 2017», которое состоится в Лиепае 20 августа.