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Организуют повторное общественное обсуждение изменений в планировании территории города

www.jelgava.lv 02.08.2017. 11:38   Печатать
C 1 по 29 августа будет проходить повторное общественное обсуждение изменений в планировании территории Елгавы на 2009 -2021 годы в первой редакции

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Как поясняет самоуправление, первое общественное обсуждение поправок проходило с 6 апреля до 8 мая, однако с учетом технических проблем системы www.tapis.gov.lv, первая редакция поправок к планированию территории Елгавы на 2009 -2021 годы не была доступна общественности в публичной среде системы www.geolatvija.lv. Поэтому организовано повторное обсуждение.

 

Во время общественного обсуждения с поправками к планированию территории Елгавы на 2009 -2021 годы можно ознакомиться в виде распечаток в Центре обслуживания клиентов Елгавской городской думы по ул.Лиела,11 в каб.131.

Расположить последовательности

Комментарии:

novoraška 02.08.2017. 19:50:06
eto okupantam obsuždatj nečevo no Jelgavčanam jestj čevo !
? 02.08.2017. 12:06:13
М.б., можно присоединить документ к статье?
02.08.2017. 11:59:26
Обсуждать нечего, нужно методично сносить старые изношенные дома и на их место строить новую инфраструктуру города. А ремонты и переделки не помогут, а наоборот создадут угрозу жильцам.

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