Как поясняет самоуправление, первое общественное обсуждение поправок проходило с 6 апреля до 8 мая, однако с учетом технических проблем системы www.tapis.gov.lv, первая редакция поправок к планированию территории Елгавы на 2009 -2021 годы не была доступна общественности в публичной среде системы www.geolatvija.lv. Поэтому организовано повторное обсуждение.

Во время общественного обсуждения с поправками к планированию территории Елгавы на 2009 -2021 годы можно ознакомиться в виде распечаток в Центре обслуживания клиентов Елгавской городской думы по ул.Лиела,11 в каб.131.