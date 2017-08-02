Прокурор Павел Сондорс во время дебатов указал, что вина обвиняемого доказана, и он совершил преступление при отягчающих вину обстоятельствах. Прокурор отметил, что на одной из найденных на месте преступления гильз обнаружена ДНК обвиняемого, также у него изъята куртка со следами пороха, а по приметам, указанным свидетелями - телосложению, приблизительному росту, языку - можно идентифицировать обвиняемого.

Прокурор подчеркнул, что детектор лжи показал: обвиняемый лжет в своих показаниях, в том числе отрицая свою причастность к совершенному в Елгаве преступлению. Отягчающими вину обстоятельствами суд посчитал согласие обвиняемого совершить убийство за деньги, полное осознание своих действий, использование стрелкового оружия, тем самым угрожая и безопасности других людей и нахождение в момент совершения преступления под воздействием одурманивающих веществ. Ранее он уже был неоднократно судим за различные преступления. Учитывая это и дела, которые рассматривались в других латвийских судах, прокурор потребовал для обвиняемого 20 лет лишения свободы с последующим полицейским надзором на три года. Прокурор также считает, что следует удовлетворить иски потерпевших - отца убитого мужчины, его жены и сестры - о компенсации.

Адвокат просила суд оправдать обвиняемого, так как, на ее взгляд, у суда нет прямых доказательств его вины в совершении преступления, а сам он свою вину полностью отрицает. Адвокат считает, что показания свидетелей неконкретны, сильно отличаются, а по указанным ими приметам «в Елгаве можно найти 101 человека». К тому же один из свидетелей известен как информатор полиции, потому его свидетельства сомнительны. Надо напомнить, что этот свидетель вместе с обвиняемым находился в СИЗО, и в суде свидетельствовал, что обвиняемый рассказывал детали преступления и сообщил, что будет вводить в заблуждение полицию ложными показаниями.

Адвокат также указала: в заключении экспертизы указано, что порох, найденный на куртке, не соответствует гильзам и оружию, использованному в совершении этого преступления. Она также подчеркнула, что результаты проверки на детекторе лжи, также как и любое заключение экспертизы не могут быть главным доказательством - надо оценивать обстоятельства дела в целом. Адвокат акцентировала внимание суда на том факте, что у обвиняемого дефект правой руки, из-за которого трудно даже подписаться, потому сомнительно, что он мог стрелять. Защита считает, что в отношении ее клиента доказательств недостаточно, потому попросила суд его оправдать.

На следующем заседании суда, которое назначено на 11 августа, последнее слово будет дано обвиняемому.



Ранее уже сообщалось, что 7 декабря 2015 года во дворе дома по ул.Сатиксмес,51 шестью выстрелами был тяжело ранен мужчина 1975 года рождения, который позднее от полученных ран скончался в больнице. В совершении этого преступления обвиняется ранее неоднократно судимый мужчина 1983 года рождения Олег Климанов.