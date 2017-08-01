Зачем понадобились новые правила? Сейчас латвийские домоуправления взимают плату на накопления, которые не всегда понятно на что в итоге расходуются. Эти деньги используются как на текущие ремонтные работы, так и на те, что только предстоят дому. А бывает и так - дом платит, а работы по реконструкции и капитальному ремонту не проводятся годами. Во избежание подобных ситуаций уточнена формула расчета обслуживания и управления домом. Как рассказала Латвийскому радио 4 представитель Жилищного департамента Минэкономики Даце Витола, министерство действовало по рекомендациям Госконтроля.

«В формуле нет ничего нового, в ней просто выделен один компонент, так называемый платеж за будущие ремонтные работы, которые не являются текущими. Я скажу так, дороже будет тем, кто недобросовестно исполнял предыдущие правила. Если правила выполнялись по пунктам, удорожания не будет. Работы по содержанию и ремонту дома будут планироваться, как и прежде», - пояснила Витола.

Руководитель Ассоциации управляющих жилыми домами Гирт Бейкманис считает, что отдельным домам все же придется больше платить в дальнейшем за ремонтные работы. Жилой фонд стремительно стареет. То, что не было вовремя сделано, ремонтировать все равно придется. По мнению Бейкманиса, новые правила были разработаны именно с долгосрочной целью, обязать собственников оплачивать ремонт жилья. Гирт Бейкманис прогнозирует, в Риге, где ситуация с обслуживанием хуже, чем в регионах, плата за жилье может подрасти. Если визуальный осмотр дома покажет, что есть технические проблемы, которые необходимо устранить, предстоящие ремонтные работы будут занесены в смету на будущий год со всеми расценками. Собственно, это делается во многом и сейчас, но не всегда выполняется. В дальнейшем такой ремонт отдельной позицией должен быть указан в счете домоуправления.



Но есть еще и неплановые, текущие работы. Их тоже жители должны оплачивать в обязательном порядке. Впрочем, у жителей есть право на поиск иного источника финансирования ремонтных работ. Раньше для проведения серьезного ремонта дома требовалось согласия двух третей дома, по новым правилам этого не нужно. Если жители не хотят платить и не согласны с выставленными им счетами, они могут сменить управляющего или создать свое товарищество собственников жилья.



«Если собственники не хотят платить и у них есть свои предложения, в первую очередь им нужно принять решение о смене управляющего. Пока это сделано не будет, согласно правилам, формула по управлению домом будет рассчитываться ежегодно», - рассказала представитель минэкономики Даце Витола.



«В регионах собственники переняли большинство домов и заключили договоры с управляющей компанией. Для этих домов новые правила Кабмина даже не нужны - там уже сейчас собственники решают, сколько они платят и за что. В Риге же картина другая - домами управляет, в основном, Rīgas namu pārvaldnieks. Похожая ситуация и в других крупных городах, для которых новые правила актуальны», - заключил Бейкманис.

В Елгаве новые правила актуальны примерно для 6% владельцев жилья

В Елгаве 94% клиентов ООО Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) решили передать права на управление предприятию JNĪP, а 6% клиентов находится в управлении JNĪP на основе делегирования полномочий Елгавским самоуправлением (это собственники жилья, не перенявшие права на управление). Именно их касаются новые правила, вступившие в силу с 21 июля. Чтобы ознакомить владельцев квартир неперенятых домов с изменениями в нормативных актах, предприятие JNĪP 30 августа проводит тематический семинар, который состоится в 18.00 в конференц-зале на 2 этаже на ул.Пулквежа Бриежа,26.

Например, как поясняется на домашней интернет-страничке предприятия www.nip.lv, общность владельцев квартир не может отказаться от обеспечения обязательной деятельности по управлению (содержания жилого дома согласно требованиям нормативных актов - санитарного обслуживания, доставки теплоэнергии, электроэнергии, обеспечения услуг водоснабжения и канализации, вывоза бытовых отходов и др.) и не может отказаться от ремонтов, включенных в план содержания жилого дома, проведения работ по обновлению или перестройке. В работы по содержанию дома входят также планирование, организация работ по управлению и контроль за ними, ведение дел жилого дома, заключения договора на использование участка земли, а также предоставление информации государственным и муниципальным институциям.



На информационный тематический семинар приглашен представитель Министерства экономики. В нем примут участие также член правления JNĪP Юрис Виджис и административный директор предприятия Янис Зелтиньш.



С правилами можно ознакомиться на https://likumi.lv/doc.php?id=292334 . Записаться на участие в семинаре можно здесь. Планируется, что в нем смогут участвовать только 25-30 человек, а при необходимости (если будет интерес со стороны владельцев квартир) семинар будет проведен повторно.