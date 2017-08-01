Положительной тенденцией в сфере взыскания задолженностей является рост объема средств, взысканных по делам об алиментах. За первые шесть месяцев этого года из выплаченных администрацией Гарантийного фонда средств на содержание алиментов судебные исполнители в процессе взыскания вернули в государственный бюджет 2,593 млн евро, что на 668,7 тыс. евро больше, чем в первом полугодии 2016 года (1,924 млн евро).

Объясняя причины столь положительных показателей, председатель Латвийского совета присяжных судебных исполнителей Андрис Споре напомнил, что с 1 апреля к должникам по уплате алиментов может быть применен запрет на использование прав управлять транспортными и плавучими средствами. "Это достаточно эффективное средство, чтобы заставить многих должников по алиментам платить средства на содержание своих детей. Кроме того, инициатива законодателя - публиковать имена неплательщиков алиментов - заставила зашевелиться многих должников", - сказал он.



В то же время А. Споре отметил, что число возбужденных дел о взыскании алиментов не уменьшается - это по-прежнему один из самых распространенных видов дел, с которыми ежедневно работают судебные исполнители - в начале 2016 года в производстве у судебных исполнителей находилось 53 288 дел о взыскании алиментов, а в начале 2017 года - 55 376.