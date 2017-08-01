Ненужных щенков выбросили в мусорный контейнер

Вечером 31 июля на улице Сатиксмес в мусорном контейнере были обнаружены щенки. Кто-то таким вот жестоким способом решил избавиться от ненужного приплода. Жители сообщили о находке в полицию.