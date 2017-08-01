Новые автомобили приобретены в рамках проекта программы фонда Внутренней безопасности Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы CBRNE.
Цель проекта - улучшить реагирование службы CBRNE в случае химической, биологической, радиологической и радиоактивной опасности, а также повышение степени реагирования аварийно-спасательных работ на катастрофы, вызванные деятельностью человека.
Всего в этом году пожарно-спасательная служба получит 38 новых и современных пожарных автомобилей
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