Пожарно-спасательная служба получила современные машины

Государственная пожарно-спасательная служба получила восемь новых современных автомобилей. Службе было передано пять пожарно-спасательных автомобилей и три специально оборудованных автомобиля "Scania 4x4"для выезда на химические катастрофы , на которых в ближайшем будущем будут работать пожарные и спасатели из Риги, Вентспилса, Гулбене, Екабпилса, Елгавы и Резекне.