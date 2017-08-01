 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Пожарно-спасательная служба получила современные машины

01.08.2017. 08:48   Печатать
Государственная пожарно-спасательная служба получила восемь новых современных автомобилей. Службе было передано пять пожарно-спасательных автомобилей и три специально оборудованных автомобиля "Scania 4x4"для выезда на химические катастрофы , на которых в ближайшем будущем будут работать пожарные и спасатели из Риги, Вентспилса, Гулбене, Екабпилса, Елгавы и Резекне.

Смотреть фото (1)

Новые автомобили приобретены в рамках проекта программы фонда Внутренней безопасности Государственной противопожарной и аварийно-спасательной службы CBRNE.

 

Цель проекта - улучшить реагирование службы CBRNE в случае химической, биологической, радиологической и радиоактивной опасности, а также повышение степени реагирования аварийно-спасательных работ на катастрофы, вызванные деятельностью человека.

 

Всего в этом году пожарно-спасательная служба получит 38 новых и современных пожарных автомобилей

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Август 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Август forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā