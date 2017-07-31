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На территории усадьбы строят уникальную печь для обжига керамики

novaja.lv 31.07.2017. 14:07   Печатать
На заседании Елгавской краевой думы 26 июля депутаты поддержали законопроект о выделении софинансирования обществу Radošuma meka на строительство печи для обжига керамики японского образца, которая будет находиться под открытым небом на территории Абгунстской усадьбы

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Общество Radošuma meka, в котором активно работают супруги Аснате и Янис Авотниеки, с 2016 года обслуживает и обновляет Абгунстскую усадьбу в Залениекской волости. Обществу удалось получить финансирование Службы поддержки села на строительство печи японского образца для обжига керамики. Печь будет находиться под открытым небом - на лугу за амбаром на территории усадьбы.

 

"Печь для обжига керамики, которую топят дровами, будет уникальной не только в регионе, но и в масштабах страны - и по технологии действия, и по своим размерам. В настоящее время в крае нет равноценных возможностей для обжига керамических изделий - есть только небольшие отдельные электропечи. Печь типа «анагамы» (туннельного типа), которую по японски точнее было бы называть печью «ноборигама» (ползучая печь), - старинный вид керамических печей, которые «пришли» в Японию из Китая и Кореи в 5 веке нашей эры. В печах такого типа керамику обжигают при особо высоких температурах. Обжиг керамики с помощью дров в наши дни возвращается как современная технология, ибо никаким другим способом не удается добиться такого качества обжига посуды» - рассказывает Аснате Авотниеце.

 

Кстати, на японском острове Кюсю «ноборигамой пользовались вплоть до середины прошлого века. Постоянной проблемой местных гончаров была дороговизна дерева, но когда с Запада в Японию привезли печи, в которых вместо дерева сжигали горючие ископаемые, местные мастера отказались от их использования, продолжив применять старые технологии.

 

Единственная такого рода печь в Латвии имеется в Салацгриве, где в 2007 году строительный проект для нужд художественной школы был реализован нынешним составом общества Radošuma meka. Но печь в Абгунстской усадьбе планируется строить более вместительную, с дополнительным «чуланом». От Службы поддержки села на реализацию проекта получено финансирование в размере 9000 евро, софинансированием в размере 1000 евро строительство уникальной печи поддержало и Елгавское краевое самоуправление.

 

"На данный момент в крае имеются несколько отдельных электропечек для нужд образовательных учреждений и наиболее доступна Светская керамическая мастерская. Имеющаяся база позволяет освоить керамическое искусство на любительском уровне. Новая печь для обжига керамики позволит молодежи, любителям и местным художникам усовершенствовать свои навыки. Надо отметить, что поддержку этому проекту выразили также Музыкальная и художественная краевая школа и Залениекская коммерческая и ремесленная средняя школа, так как емкость новой печи позволит предлагать проведение совместных мероприятий (творческих мастерских, симпозиумов, праздников керамики и др.), - пояснила руководитель отдела развития Елгавского краевого самоуправления Лига Лонерте, отметив, что общество Radošuma meka до сих пор было для самоуправления прекрасным партнером по сотрудничеству.

 

Возведение объекта началось уже в начале лета в сотрудничестве с учащимися Залениекской коммерческой и ремесленной средней школы и и с привлечением эксперта по керамическим печам из Франции - Claude Aussage. Работы планируется завершить до 20 августа - к празднику Абгунстской усадьбы, когда и состоится презентация уникальной печи посетителям.


Абгунстская усадьба в Залениекской волости является памятником архитектуры государственного значения. Усадьба строилась примерно в 1780 году и принадлежала роду фон Паленов. В 1905 году усадьба была сожжена. Восстановление зданий началось после 1908 года, когда хозяином усадьбы стал граф Сергей фон дер Пален. Ранее она была охотничьим замком, позднее -школой, а затем в ней были оборудованы квартиры и магазин.

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