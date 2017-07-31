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В аварии пострадали водитель и трое пассажиров

Марианна Вагале 31.07.2017. 12:25   Печатать
В конце прошлой недели в Елгавском крае произошли три аварии с пострадавшими. В одной из них пострадали сразу четверо - водитель и трое пассажиров.

Тяжелая авария с четырьмя пострадавшими произошла 28 июля в 15.20 в Платонской волости Елгавского края на 60-м километре шоссе Рига-Елгава -литовская граница. Мужчина 1993 года рождения не справился с управлением автомобиля VW Tiguan, транспортное средство начало скользить и столкнулось с ехавшей по встречной полосе автомашиной Škoda. После столкновения VW Tiguan съехал в канаву и перевернулся. В ДТП пострадали сам водитель и трое пассажиров - женщины 1984 и 1990 годов рождения и мужчина 1993 года рождения.

 

В Глудской волости 29 июля в 18.00 мужчина 1982 года рождения упал с мопеда, в результате чего получил травмы и был помещен в лечебное учреждение.

 

В Валгундской волости 30 июля в 10.10 женщина 1983 года рождения, управляя Opel Astra, при повороте налево - на подъездную дорогу к Пулеметной горке - из -за неверно выбранной скорости не справилась с маневром, и автомобиль врезался в дерево. В ДТП пострадала пассажирка 1960 года рождения, которую с места происшествия доставили в лечебное учреждение.


В конце недели в городе и окрестностях было зарегистрировано и несколько аварий без пострадавших. А на ул.Спорта в Елгаве 30 июля в 15.12 сотрудники полиции остановили автомобиль Peugeot 307, которым управлял мужчина 1978 года рождения. Оказалось, что водитель сильно пьян (3,81 промилле) и не имеет водительских прав.

 

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