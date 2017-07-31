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«Елгавский кот 2017» - 10-килограммовый кот Пир породы мейнкун

novaja.lv 31.07.2017. 11:49   Печатать
На международной выставке котов, прошедшей в минувшие выходные в Елгаве, в Земгальском олимпийском центре, были представлены более 160 породистых животных из стран Балтии, Финляндии, Польши и России. Обладателем титула «Елгавский кот 2017» стал почти 10-килограммовый кот породы мейнкун по кличке Пир, который в нашем городе гостил впервые

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Хозяйка Пира Дарья Николаева рассказала изданию Jelgavas Vēstnesis, что ее питомцу пошел второй год, но его вес уже достиг почти 10 кг. Есть Пир любит свежее мясо, особенно говядину. По натуре он спокоен и терпелив. В семье растут двое детей, которым нравится Пира помучить, но он, как отметила хозяйка, терпеливо переносит детские шалости. Коту также нравится сидеть на лоджии или возле окна и наблюдать за птицами.
 
Второе место завоевала бенгальская кошка Кенди. Ее хозяйка Кристине Бремзе рассказала, что кошке очень нравятся люди, и во время двухдневной выставки она позволяла гладить себя всем детям. Уютнее всего кошка чувствует себя дома, забираясь на шкафы, а ее любимая игрушка - соломинка для коктейля.

 

Третье место досталось белоснежному коту Фернандо породы мейнкун, который приехал на выставку из Литвы. Одно из любимых занятий Фернандо - открыть кран с водой и попить оттуда. Хозяйка животного Гражина Вилимай отметила, что в выставке котов в Елгаве они участвуют уже третий год и вообще уровень организации кошачьих выставок в Латвии ей нравится больше, чем в Литве, потому она часто ездит на выставки в Латвию.


Помимо котов на выставке посетители могли осмотреть различных птиц, грызунов и других мелких животных.

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