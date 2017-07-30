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Асфальтируют участки дорог в Елгавском крае

Марианна Вагале 30.07.2017. 15:08   Печатать
В начале августа в Валгундской и Платонской волостях Елгавского края завершится асфальтирование участков двух дорог. Еще две дороги планируется к началу сентября отремонтировать в Сесавской волости. Работы проводятся на средства Европейского фонда регионального развития и выделенные краевому самоуправлению дотации из бюджета.

 


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По информации Елгавского краевого самоуправления, в Валгундской волости этим летом началась реконструкция участка улицы Межа от ул.Верпью до предприятия «Земгальский технологический центр». К началу августа будет заасфальтирован участок улицы длиной 650 метров. В свою очередь, в Платонской волости в ближайшие дни завершится асфальтирование дороги протяженностью 1,170 км от Лиелвирцавского кладбища до ООО Lielvircavas Agro. Работы, согласно процедуре закупки, ведет ООО Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate".

 

Ремонт ведется и на двух дорогах в Сесавской волости -на участке дороги ул.Саулстару -Блуджи протяженностью 680 метров и на участке ул.Букю -от шоссе V1072 (станция Платоне - Сесава - граница Литвы) до крестьянского хозяйства Akācijas, протяженностью 160 метров. В настоящее время дорожное покрытие готовят к асфальтированию. На этих объектах работы тоже ведет ООО Igate.


Чтобы получить финансирование на проекты реконструкции дорог, Елгавское краевое самоуправление указало конкретные предприятия и хозяйства, которые подтвердили свое соучастие и свою соответственность в расширении производства и создании новых рабочих мест после улучшения расположенных рядом дорог.

 

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