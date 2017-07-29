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Похищение мужчины в Елгаве, похоже, оказалось "мальчишником"

www.focus.lv 29.07.2017. 20:20   Печатать
Государственная полиция проверила распространенный в интернете видеоролик из Елгавы, на котором видно, как одетые в черное мужчины похищают на ул.Паста человека, но оказалось, что эта была инсценировка во время мальчишника, передает LETA.

Как сообщили в полиции, в пятницу некий пользователь социальных сетей, который стал очевидцем событий, разместил видеоматериал, как несколько человек в черном без опознавательных знаков и в масках вытаскивают из автомобиля мужчину и увозят его на микроавтобусе.

 

При проверке материала, не является ли это похищением человека, Земгальское региональное управление полиции еще в пятницу установило личность якобы потерпевшего. Полиция выяснила, что в этот день мужчина с друзьями отмечал мальчишник, поэтому похищение, вероятно, было не настоящим.

 

Однако полиция намерена получить более полную информацию об этом случае, чтобы проанализировать, не усматривается ли в нем признаков правонарушения. 

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Комментарии:

мнение 30.07.2017. 08:02:39
шутки? вот теперь можно реально средь бела дня людей похищать и будут думать , что очередной розыгрыш .Этих дебилов приравнять к телефонным шутникам которые про бомбы на вокзалах сообщают, со всеми вытекающими последствиями.

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