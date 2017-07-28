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Памятка родителям: детей до семи лет нельзя оставлять без присмотра

www.lsm.lv 28.07.2017. 15:54   Печатать
Новости о детях дошкольного возраста, оставленных одними дома или самостоятельно передвигающихся на общественном транспорте, перестали быть редкостью. Однако закон гласит, что детей, не достигших семилетнего возраста, нельзя оставлять без присмотра. И следить за ребенком может лицо, достигшее хотя бы 13 лет.

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Ребенок дошкольного возраста еще только учится познавать мир и понимать суть происходящего вокруг него, а потому он сам не может рационально оценить ситуацию и принять верное решение. А это приводит к рискам, который может поставить под угрозу жизнь и здоровье ребенка. Дошколенок не может уберечь оставленного с ним малыша от опасных ситуаций или третьего лица. 

 

Оставаясь они дома, малыши могут бояться повседневных звуков или каких-то других вещей. Оставленный один дома ребенок чувствует себя одиноким и брошенным, что может привести к эмоциональным и даже психическим нарушениям, когда он подрастет.

 

Лицо, оставившее без присмотра не достигшего семилетнего возраста ребенка, могут призвать к административной ответственности.

 

Если у соседей возникают подозрения в нарушении прав ребенка в семье, Государственная инспекция по защите прав детей призывает сообщать об этом в муниципальную социальную службу или сиротский суд, которые могут проверить ситуацию и оказать помощь ребенку, если это потребуется. Можно обращаться напрямую в инспекцию по телефону 116111, чтобы сотрудники телефона доверия передали информацию компетентным учреждениям. О случаях, когда малолетнего ребенка оставляют без присмотра одного, инспекция призывает незамедлительно сообщать в полицию.

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