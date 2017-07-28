В рамках проекта предусмотрена замена сетей ливневой канализации и водоснабжения, восстановление асфальто-бетонного покрытия, а также перенос автобусной остановки «Банк» на участок ул.Академияс между ул.Уденс и Дриксас и оборудование автостоянки вдоль ул.Академияс,4.

Во время прокладки инженерных коммуникаций, с 3 августа до 1 сентября будет полностью закрыто транспортное движение на участке ул.Академияс от ул. Райня до ул.Уденс. Закрытый участок можно объехать по ул.Райня, бульвару Чаксте и ул.Уденс.

Общественный транспорт, начиная с 4 августа, будет объезжать закрытый участок ул.Академияс по ул.Райня, бульвару Чаксте и ул.Лиела. Имеющаяся перед ул.Лиела автобусная остановка «Банк» будет закрыта, а временная - оборудована на бульваре Чаксте возле подъездной дороги к башне Елгавской церкви Св.Троицы.

После завершения проекта остановка «Банк», как уже сообщалось выше, будет находиться в другом месте - на ул.Академияс между ул.Уденс и Дриксас.