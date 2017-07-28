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В Елгаве задержана группа веловоров

novaja.lv 28.07.2017. 11:20   Печатать
В Елгавском участке Госполиции 19 и 20 июня начаты пять уголовных процессов за серийные кражи велосипедов в Елгав. В ходе расследования сотрудники полиции задержали группу веловоров - двух мужчин 1982 года рождения и мужчину 1978 года рождения

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Как отметила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Диана Бриеде, задержанные не являются жителями Елгавы. Велосипеды они похищали, «перекусывая» щипцами замки и тросики.


Земгальское региональное управление Госполиции советует велосипедистам выбирать замки для велосипедов с учетом аспекта безопасности, - такие, чтобы с ними в общественных местах (возле магазинов, школ и других мест, где оборудованы велопарковки) невозможно было справиться без привлечения внимания широкой общественности.

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