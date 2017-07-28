Как отметила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Диана Бриеде, задержанные не являются жителями Елгавы. Велосипеды они похищали, «перекусывая» щипцами замки и тросики.



Земгальское региональное управление Госполиции советует велосипедистам выбирать замки для велосипедов с учетом аспекта безопасности, - такие, чтобы с ними в общественных местах (возле магазинов, школ и других мест, где оборудованы велопарковки) невозможно было справиться без привлечения внимания широкой общественности.

