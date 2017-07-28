 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Пятна, замеченные на Лиелупе, имеют натуральное происхождение

jelgava.lv 28.07.2017. 09:31   Печатать
В среду около 19.00 ГПСС получила вызов на Лиелупе в Елгаве - в реке были видны черные пятна. Осмотрев водоем, спасатели констатировали, что пятна имеют натуральное происхождение - они появились из остатков пыльцы и цветущих растений.

Смотреть фото (1)

Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила, что пятна на воде появились естественным путем - никакого загрязения нефтепродуктами, синтетическими или химическими веществами при обследовании реки не выявлено.


Елгавское региональное управление среды объясняет ситуацию изменением температуры воздуха, что, возможно, и привело к появлению пятен, ибо с потеплением цветение усиливается. Конечно, нельзя сказать однозначно, где именно эти пятна появились, ведь в реке, вотличие от водоемов со стоячей водой, есть течение. Однако в любом случае, если возникло подозрениена утечку нефтепродуктов в водоем, самым правильным решением будет сообщить об этом в Елгавское региональное управление среды или в ГПСС.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā