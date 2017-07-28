Государственная пожарно-спасательная служба подтвердила, что пятна на воде появились естественным путем - никакого загрязения нефтепродуктами, синтетическими или химическими веществами при обследовании реки не выявлено.



Елгавское региональное управление среды объясняет ситуацию изменением температуры воздуха, что, возможно, и привело к появлению пятен, ибо с потеплением цветение усиливается. Конечно, нельзя сказать однозначно, где именно эти пятна появились, ведь в реке, вотличие от водоемов со стоячей водой, есть течение. Однако в любом случае, если возникло подозрениена утечку нефтепродуктов в водоем, самым правильным решением будет сообщить об этом в Елгавское региональное управление среды или в ГПСС.