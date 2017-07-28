Как сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Диана Бриеде, трагическая авария произошла в 9.37. Грузовой автомобиль VOLVO FM12, которым управлял мужчина 1972 года рождения, съехал с проезжей части и перевернулся. От полученных травм водитель погиб на месте происшествия.

В этот же день в Елгаве и окрестностях было зарегистрировано и несколько аварий без пострадавших. Одна из них произошла в 17.05 в Елгаве на ул.Рупниецибас. Мотоциклист 1990 года рождения, не убедившись в безопасности движения, пошел на обгон и вызвал столкновение с автомобилем RENAULT TWINGO, которым управляла женщина 1993 года рождения. И мотоцикл, и автомобиль повреждены. Люди не пострадали.