По словам Лиепиньша, волейбол в Озолниеки будет жить, поскольку этот вид спорта имеет в крае исторические традиции и существует не только одна команда.

"Сейчас задача - найти тренеров и тех, кто был бы заинтересован не только продолжать волейбольные традиции, но и повышать качество игр, способствуя созданию новых команд, которые могут представлять край на соревнованиях различного уровня. К сожалению, до сих пор нет системы развития волейбола, которая обеспечивала бы создание детско-юношеских тренировочных групп. Поэтому вопрос о создании спортивной школы в Озолниеки становится все актуальнее. Лично сделаю все для сохранения волейбола в нашем крае", - заявил Лиепиньш.



В сезоне-2016/2017 Poliurs/Ozolnieki дошел до финала чемпионата Латвии, где в решающей серии за золотые медали уступил (1-3) рижскому "РТУ/Робежсардзе".



Волейбольный клуб в Озолниеки существовал на протяжении нескольких десятилетий. Несколько раз команда из Озолниеки становилась чемпионом Латвии. По окончании сезона-2008/2009 клуб разделился на две команды - Poliurs/Ozolnieki и Biolsrs/Jelgava. В 2010 году клуб из Озолниеки в последний раз стал чемпионом страны, после чего еще 5 раз завоевывал серебряные медали. В 2006 году волейболисты Озолниеки стали первыми чемпионами Балтийской Schenker-лиги.