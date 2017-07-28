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Прекратил существование волейбольный клуб Poliurs/Ozolnieki

Delfi 28.07.2017. 08:38   Печатать
Титулованный латвийский волейбольный клуб Poliurs/Ozolnieki прекратил существование, сообщает агентство LETA со ссылкой на директора клуба Роланда Барановскиса. Причиной прекращения существования мужского волейбольного клуба стали разногласия с новым составом избранной думой края Озолниеки, новым председателем которой стал Дайнис Лиепиньш.

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По словам Лиепиньша, волейбол в Озолниеки будет жить, поскольку этот вид спорта имеет в крае исторические традиции и существует не только одна команда.

 

"Сейчас задача - найти тренеров и тех, кто был бы заинтересован не только продолжать волейбольные традиции, но и повышать качество игр, способствуя созданию новых команд, которые могут представлять край на соревнованиях различного уровня. К сожалению, до сих пор нет системы развития волейбола, которая обеспечивала бы создание детско-юношеских тренировочных групп. Поэтому вопрос о создании спортивной школы в Озолниеки становится все актуальнее. Лично сделаю все для сохранения волейбола в нашем крае", - заявил Лиепиньш.

 


В сезоне-2016/2017 Poliurs/Ozolnieki дошел до финала чемпионата Латвии, где в решающей серии за золотые медали уступил (1-3) рижскому "РТУ/Робежсардзе".


Волейбольный клуб в Озолниеки существовал на протяжении нескольких десятилетий. Несколько раз команда из Озолниеки становилась чемпионом Латвии. По окончании сезона-2008/2009 клуб разделился на две команды - Poliurs/Ozolnieki и Biolsrs/Jelgava. В 2010 году клуб из Озолниеки в последний раз стал чемпионом страны, после чего еще 5 раз завоевывал серебряные медали. В 2006 году волейболисты Озолниеки стали первыми чемпионами Балтийской Schenker-лиги.

 

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Комментарии:

Злыдень 28.07.2017. 11:21:01
Все так называемые "реформаторы" и улучшатели,в новейшей истории добились только одного,планомерного уничтожения всего,до чего могут дотянуться.Ни один враг не может сравниться с ними.

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