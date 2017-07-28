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С летом еще не прощаемся

novaja.lv 28.07.2017. 08:13   Печатать
В последние дни июля синоптики прогнозируют ветренную, временами дождливую, но по-летнему теплую погоду. Дневная температура воздуха составит +22+24 градуса. Порадует теплом и начало августа.

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По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 28 июля, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями, погода. Днем при умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +22+23 градусов, временами возможен небольшой дождь. Наибольшее количество осадков прогнозируется в Курземе, где ожидаются и грозы.

 

Осадки местами возможны и в ночь на субботу, но в районах, где небо прояснится, похолодает до +11+13 градусов. По прогнозам синоптиков, с утра в Курземе и Земгале будет малооблачно, днем солнце периодически будет скрываться за тучками и почти на всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Воздух в этот день прогреется до +22 градусов. Ночь на воскресенье тоже будет холодной - на большей части территории страны будет не теплее +11 градусов. Однако в воскресенье днем синоптики обещают улучшение погоды: осадков будет меньше, а воздух прогреется до +23+24 градусов.

 

Ночь на понедельник будет непривычно теплой для нынешнего лета. Столбик термометра в Елгаве и Земгале не опустится ниже +17+18 градусов. В понедельник синоптики прогнозируют сильный ветер, который будет дуть со скоростью до 12-16 м/сек, временами ожидаются дожди и грозы, но воздух прогреется до + 23+25 градусов. Летняя погода с кратковременными дождями, ливнями и грозами сохранится и в первые дни августа.

 

Если верить нынешним прогнозам, то 1 августа столбик термометра может подняться до +24 +25 градусов, а к концу недели опустится до +20+23 градусов. Ночи на новой неделе тоже ожидаются теплее - от 14 до 17 градусов.

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