По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 28 июля, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями, погода. Днем при умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +22+23 градусов, временами возможен небольшой дождь. Наибольшее количество осадков прогнозируется в Курземе, где ожидаются и грозы.

Осадки местами возможны и в ночь на субботу, но в районах, где небо прояснится, похолодает до +11+13 градусов. По прогнозам синоптиков, с утра в Курземе и Земгале будет малооблачно, днем солнце периодически будет скрываться за тучками и почти на всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Воздух в этот день прогреется до +22 градусов. Ночь на воскресенье тоже будет холодной - на большей части территории страны будет не теплее +11 градусов. Однако в воскресенье днем синоптики обещают улучшение погоды: осадков будет меньше, а воздух прогреется до +23+24 градусов.

Ночь на понедельник будет непривычно теплой для нынешнего лета. Столбик термометра в Елгаве и Земгале не опустится ниже +17+18 градусов. В понедельник синоптики прогнозируют сильный ветер, который будет дуть со скоростью до 12-16 м/сек, временами ожидаются дожди и грозы, но воздух прогреется до + 23+25 градусов. Летняя погода с кратковременными дождями, ливнями и грозами сохранится и в первые дни августа.

Если верить нынешним прогнозам, то 1 августа столбик термометра может подняться до +24 +25 градусов, а к концу недели опустится до +20+23 градусов. Ночи на новой неделе тоже ожидаются теплее - от 14 до 17 градусов.