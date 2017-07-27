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В «НГ» от 28 июля читайте: «В помещениях школ ведутся ремонты», «Адреналин, развлечения и отдых в «Европа-парке»»

Редакция "Новой газеты" 27.07.2017. 13:26   Печатать
В то время как школьники отдыхают на летних каникулах, в елгавских образовательных учреждениях проводятся подготовительные работы к новому учебному году: благоустраивается учебная среда, а также повышается доступность и безопасность эксплуатации образовательных учреждений. В этом году самые крупные ремонты ведутся внутри школьных зданий.

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Главный специалист Управления образования по вопросам строительства и эксплуатации зданий Андрис Балтайс рассказал, что этим летом масштабные ремонтные работы проводятся в Елгавской 2-й основной школе и 2-й школе-интернате - в этих учебных заведениях реконструируют пищеблоки. «В Елгавской 2-й основной школе проводим второй этап работы. В прошлом году обновили столовую, увеличив ее вместимость, чтобы одновременно пообедать могло большее число учеников, а в этом году реконструируем кухню: меняем устаревшие коммуникации, приспосабливаем производственные и бытовые помещения к современным санитарным требованиям», - добавляет A.Балтайс.

 

В свою очередь, в Елгавской 2-й школе-интернате идет ремонт блока для приготовления пищи. В данном учебном заведении работы начнутся с ремонта помещений кухни: перестройки помещений и коммуникаций, которые особенно важны из соображений безопасности и гигиены. Расходы на ремонт пищеблоков в каждой из вышеназванных школы составляет около 70 000 евро. Подробнее о ремонтах в школах читайте в номере газеты.

 

Адреналин, развлечения и отдых в «Европа-парке»
Тем, чье детство пришлось на далекие советские годы, тогда трудно было представить себе что-либо увлекательнее аттракционов в Межапарке или чешского луна-парка, сейчас же порой в глазах рябит от предложений, дающих возможность семьям с детьми насладиться увлекательными выходными в каком-либо из парков аттракционов в Европе.

 

Мы побывали в одном из них - в «Европа-парке», который является крупнейшим парком развлечений в Германии, и хотим ознакомить наших читателей с предлагаемыми в нем возможностями и поделиться впечатлениями. Об этом -в номере газеты.

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