Главный специалист Управления образования по вопросам строительства и эксплуатации зданий Андрис Балтайс рассказал, что этим летом масштабные ремонтные работы проводятся в Елгавской 2-й основной школе и 2-й школе-интернате - в этих учебных заведениях реконструируют пищеблоки. «В Елгавской 2-й основной школе проводим второй этап работы. В прошлом году обновили столовую, увеличив ее вместимость, чтобы одновременно пообедать могло большее число учеников, а в этом году реконструируем кухню: меняем устаревшие коммуникации, приспосабливаем производственные и бытовые помещения к современным санитарным требованиям», - добавляет A.Балтайс.

В свою очередь, в Елгавской 2-й школе-интернате идет ремонт блока для приготовления пищи. В данном учебном заведении работы начнутся с ремонта помещений кухни: перестройки помещений и коммуникаций, которые особенно важны из соображений безопасности и гигиены. Расходы на ремонт пищеблоков в каждой из вышеназванных школы составляет около 70 000 евро. Подробнее о ремонтах в школах читайте в номере газеты.

Адреналин, развлечения и отдых в «Европа-парке»

Тем, чье детство пришлось на далекие советские годы, тогда трудно было представить себе что-либо увлекательнее аттракционов в Межапарке или чешского луна-парка, сейчас же порой в глазах рябит от предложений, дающих возможность семьям с детьми насладиться увлекательными выходными в каком-либо из парков аттракционов в Европе.

Мы побывали в одном из них - в «Европа-парке», который является крупнейшим парком развлечений в Германии, и хотим ознакомить наших читателей с предлагаемыми в нем возможностями и поделиться впечатлениями. Об этом -в номере газеты.