12 новых информационных знаков о запрете курения будут установлены на острове Паста, в привокзальном парке, в сквере на ул. Вальню и на Лиелупском променаде у выхода на пляж.

С.Лиепиня поясняет, что еще в пяти местах в городе 19 ранее установленных знаков уже заменены на новые - это предусмотрено правилами Кабинета министров «Правила о порядке размещения информационных надписей или знаков о запрете курения или разрешении курение, а также об образцах надписей и символов», в которых разработан новый дизайн информационных знаков. Это означает, что ранее установленные знаки должны быть заменены на новые согласно дизайну, действующему в настоящее время. Старые знаки заменены на новые в Дубовом сквере, в парке Райниса, в сквере за Домом культуры, в парке Узварас и у пруда Zvaigžņu.

Следует отметить, что учреждение Pilsētsaimniecība отвечает только за те знаки, которые размещены на общественных территориях, принадлежащих самоуправлению, а за замену знаков, расположенных у учреждений, отвечает соответствующее учреждение.

В Елгавской полиции самоуправления считают, что после установки дополнительных знаков объем их работы существенно не изменится, потому как курение в общественных или запрещенных местах является одним из наиболее распространенных нарушений. Общество до сих пор не осознает пагубного влияния курения и тот факт, что каждый человек имеет право не дышать сигаретным дымом.

В 2016 году муниципальная полиция составила 87 административных протоколов о курении на совершеннолетних лиц и 34 - на несовершеннолетних, кроме того, было сделано 176 устных замечаний. В этом году составлено 17 протоколов на совершеннолетних и 38 - на несовершеннолетних.



Специалист Елгавской полиции самоуправления по связям с общественностью Сандра Рексце напоминает, что несовершеннолетним лицам курить запрещено, и отмечает, что родители обязаны брать на себя ответственность за несовершеннолетних детей и тщательнее контролировать, чем они занимаются.