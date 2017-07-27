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В Светской волости орудуют дачные воры

novaja.lv 27.07.2017. 10:53   Печатать
В дачном поселке Атпута Светской волости Елгавского края на этой неделе неизвестные злоумышленники взломали и обокрали три садовых домика.
Кражи были совершены в период с 25 июля 11.00 до 26 июля 16.00. Из домиков похищены различные вещи, в том числе продукты питания. По фактам краж начат уголовный процесс.

 

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Комментарии:

Наблюдатель 27.07.2017. 13:24:24
Воров ищите среди завсегдатаев магазина ТОП на ул.Терветес. Там крутится своеобразный контингент. Помятые мужики алкоголя берут немерено и приходят за ним постоянно, а то и несколько раз в день. На 99% ручаюсь, что эти синюги нигде не работают. Тогда откуда деньги на выпивон?
Аtputa 27.07.2017. 12:53:50
У меня в начале декабря почистили неплохо , то же Атпута до сих пор ищут, телевизор LG 53 дюйма и игровая приставка Sony 4 может кому предлагали особая примета .телевизор в коробке, отсутствует пульт. сонька с джойстиками черный и красный.

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