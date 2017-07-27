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Школа в бывшей помещичьей усадьбе: разный опыт Латвии и Эстонии

www.lsm.lv 27.07.2017. 10:10   Печатать
С тех пор, как в Латвии восстановили государственную независимость, закрылось около 60 школ в зданиях старинных поместий. В Эстонии же с привлечением средств ЕС в точно таких же школах создана современная учебная среда и сохранено историческое наследие.

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Эстонцы к тому же снижают затраты на содержание этих объектов за счет тесного сотрудничества с туристической отраслью. Об удачном опыте соседей рассказывает передвижная выставка, которая сейчас демонстрируется в Земгале, сообщает TV Spektrs.

В большом зале Лиелвирцавского бывшего баронского имения на фотографиях и планшетах с подробным описанием представлены истории спасения исторического наследия в Эстонии. Это - поместья, в которых до сих пор работают школы.

 

«Вот тут дети живут как в Рундале! Я сама была в этом поместье. Там всего 89 детей - и посмотрите, какой интерьер», - рассказывает руководитель туристического информационного бюро Лиелвирцавы Занда Зариня.

 

По ее словам, после 1919 года (в первый период независимости Эстонии) там в прежних помещичьих усадьбах было создано около тысячи школ. До наших дней таких сохранилось всего 70, и в некоторых учится всего по 38 школьников.

 

Секрет сохранения этих образовательных учреждений в соседней стране кроется в отношении государства и способности к сотрудничеству. Как поясняет Лига Лонерте, руководитель отдела развития Елгавской краевой думы, в таких эстонских школах - по два «хозяина». Кроме директора щколы - еще и своеобразный «завхоз по туризму», и группы туристов могут там появиться даже во время уроков.

 

В Латвии в начале 90-х насчитывалось около 150 поместий-школ. В 2009-м их оставалось всего 110, а сейчас учебные заведения работают лишь в 90 бывших имениях. В поместье Заля (Зеленом) находится одна из семи школ Елгавского края - Залениекская коммерческая и ремесленная средняя профшкола.

 

Больше всего в выигрыше от этого местопребывания - воспитанники программы реставрации. А самый большой минус - увы, крайне высокие затраты на содержание поместья. «Вот в будущем станут доступны средства из еврофондов, и мы сможем осуществить свою мечту, отреставрировать поместье», - говорит замдиректора школы Даце Випула-Кулик.

 

Залениекская школа - одна из немногих, где под одной крышей учатся дети всех возрастов, начиная с детсадовского. Но обычно в поместьях работают все-таки небольшие сельские школы. Пока в Латвии государство понемногу их закрывает - Эстония при поддержке еврофондов 14 своих успешно реновировала и осуществляет там различные проекты развития.

 

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