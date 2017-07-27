 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Почему нельзя купаться там, где есть сине-зеленые водоросли

www.reitingi.lv 27.07.2017. 08:44   Печатать
Июль идет к закату, и во многих водоемах стремительно начинает «цвести вода» - размножаются водоросли, в том числе и токсичные, сине-зеленые. Тем не менее Инспекция здоровья пока не получала информацию, что из-за опасных водорослей нужно вводить ограничения на купание. Но врачи призывают быть бдительными. Объясняем, почему.

Смотреть фото (1)
Что в воде «цветет»

Во второй половине лета латвийские водоемы постепенно покрываются тиной, что обычно называют "цветением воды". Большая часть водорослей безвредна. Но есть и такие водные растения, которых следует опасаться. Это сине-зеленые водоросли.

 

«Цветение» потенциально токсичных сине-зеленых водорослей в латвийских реках, озерах, Рижском заливе и других водоемах эксперты наблюдают каждый год. Массовому развитию водорослей способствует безветренная, теплая и сухая погода, и температура воды выше 16° C. Именно в такой среде достаточно питательных веществ, главным образом соединений азота и фосфора, чтобы подводный мир ожил. Как только признаки лета пойдут на спад, водоросли постепенно прекратят свое «цветение».

Сине-зеленые водоросли любят стоячую воду.

 

В Риге наиболее часто "цветение" наблюдается в крупных озерах с медленной циркуляцией воды, например, в Малом и Большом Балтэзерсе, Кишэзерсе, озере Юглас, озере Лангстини. В предыдущие годы, по информации самоуправлений и отдельных жителей, размножившиеся сине-зеленые водоросли встречались на побережье реки Даугавы, обычно в заливах со стоячей водой, где нет течения.

 

В этом году в Инспекцию здоровья еще не поступала информации о том, что в местах купания сине-зеленые водоросли размножились до такого уровня, что нужно вводить какие-то ограничения для купальщиков. Однако специалисты Инспекции все же советуют быть осторожными в выборе мест для купания и перед плаванием оценить водоем на наличие сине-зеленого налета.

 

Сине-зеленые водоросли можно узнать по следующим признакам: В самом начале, когда сине-зеленые водоросли еще не размножились, они выглядят как небольшие зеленые или желтые пятнышки на воде.

 

Чем сильнее концентрация сине-зеленых водорослей, тем вода становится гуще и мутнее, ее цвет приобретает зеленоватый, желтоватый или желто-коричневый оттенки. Вода может покрыться ярко зеленой пленкой с неприятным запахом.
Когда сине-зеленые водоросли разлагаются, их цвет тускнеет, они становятся невыразительного серо-коричневого окраса.


«Мертвая» вода опасна для животных

 

Именно в момент отмирания сине-зеленых водорослей в воду попадают токсины. Они могут вызвать у купальщиков различные кожные аллергические реакции, проблемы с дыханием, воспаление слизистой. Если на воде видны какие-то из перечисленных признаков, то купание в данном водоеме нужно прекратить. Особенно важно позаботиться о детях, которые при купании могут «хлебнуть» испорченную водорослями воду.

 

Нельзя допускать к водоему с сине-зелеными водорослями животных. Собака, попив из водоема, кишащего токсинами, может отравиться и даже погибнуть!

 

Отравление сине-зелеными водорослями у людей наблюдается очень редко. Но если контакт все-таки случился, обязательно следует промыть тело чистой водой. А если токсичная вода попала в рот - можно принять активированный уголь, чтобы предотвратить отравление. Если все же отравление произошло - искать медицинскую помощь.

 

Загрязненную сине-зелеными водорослями воду ни в каком виде нельзя использовать. Даже после кипячения токсины не исчезают. Нельзя такой водой поливать овощи и фрукты. Но самое важное: держите подальше от таких водоемов детей и животных!

 

Как узнать сине-зеленые водоросли

Загрязнен ли тот или иной водоем сине-зелеными водорослями достоверно можно определить, только проведя лабораторные тесты.

Поэтому в случае, если вам кажется, что «вода цветет» именно сине-зелеными водорослями - сообщайте о конкретных местах и водоемах в Инспекцию здоровья - по телефону 67081600; факсу 67819672; или электронной почте [email protected];

 

Отметим, что холодное лето внесло свои коррективы в размножение водорослей. Но все же температура в большинстве мест купания  сейчас выше + 16 градусов - в среднем от +17 до +20 градусов.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā