Во второй половине лета латвийские водоемы постепенно покрываются тиной, что обычно называют "цветением воды". Большая часть водорослей безвредна. Но есть и такие водные растения, которых следует опасаться. Это сине-зеленые водоросли.

«Цветение» потенциально токсичных сине-зеленых водорослей в латвийских реках, озерах, Рижском заливе и других водоемах эксперты наблюдают каждый год. Массовому развитию водорослей способствует безветренная, теплая и сухая погода, и температура воды выше 16° C. Именно в такой среде достаточно питательных веществ, главным образом соединений азота и фосфора, чтобы подводный мир ожил. Как только признаки лета пойдут на спад, водоросли постепенно прекратят свое «цветение».

Сине-зеленые водоросли любят стоячую воду.

В Риге наиболее часто "цветение" наблюдается в крупных озерах с медленной циркуляцией воды, например, в Малом и Большом Балтэзерсе, Кишэзерсе, озере Юглас, озере Лангстини. В предыдущие годы, по информации самоуправлений и отдельных жителей, размножившиеся сине-зеленые водоросли встречались на побережье реки Даугавы, обычно в заливах со стоячей водой, где нет течения.

В этом году в Инспекцию здоровья еще не поступала информации о том, что в местах купания сине-зеленые водоросли размножились до такого уровня, что нужно вводить какие-то ограничения для купальщиков. Однако специалисты Инспекции все же советуют быть осторожными в выборе мест для купания и перед плаванием оценить водоем на наличие сине-зеленого налета.

Сине-зеленые водоросли можно узнать по следующим признакам: В самом начале, когда сине-зеленые водоросли еще не размножились, они выглядят как небольшие зеленые или желтые пятнышки на воде.

Чем сильнее концентрация сине-зеленых водорослей, тем вода становится гуще и мутнее, ее цвет приобретает зеленоватый, желтоватый или желто-коричневый оттенки. Вода может покрыться ярко зеленой пленкой с неприятным запахом.

Когда сине-зеленые водоросли разлагаются, их цвет тускнеет, они становятся невыразительного серо-коричневого окраса.



«Мертвая» вода опасна для животных

Именно в момент отмирания сине-зеленых водорослей в воду попадают токсины. Они могут вызвать у купальщиков различные кожные аллергические реакции, проблемы с дыханием, воспаление слизистой. Если на воде видны какие-то из перечисленных признаков, то купание в данном водоеме нужно прекратить. Особенно важно позаботиться о детях, которые при купании могут «хлебнуть» испорченную водорослями воду.

Нельзя допускать к водоему с сине-зелеными водорослями животных. Собака, попив из водоема, кишащего токсинами, может отравиться и даже погибнуть!

Отравление сине-зелеными водорослями у людей наблюдается очень редко. Но если контакт все-таки случился, обязательно следует промыть тело чистой водой. А если токсичная вода попала в рот - можно принять активированный уголь, чтобы предотвратить отравление. Если все же отравление произошло - искать медицинскую помощь.

Загрязненную сине-зелеными водорослями воду ни в каком виде нельзя использовать. Даже после кипячения токсины не исчезают. Нельзя такой водой поливать овощи и фрукты. Но самое важное: держите подальше от таких водоемов детей и животных!

Как узнать сине-зеленые водоросли

Загрязнен ли тот или иной водоем сине-зелеными водорослями достоверно можно определить, только проведя лабораторные тесты.

Поэтому в случае, если вам кажется, что «вода цветет» именно сине-зелеными водорослями - сообщайте о конкретных местах и водоемах в Инспекцию здоровья - по телефону 67081600; факсу 67819672; или электронной почте [email protected] ;

Отметим, что холодное лето внесло свои коррективы в размножение водорослей. Но все же температура в большинстве мест купания сейчас выше + 16 градусов - в среднем от +17 до +20 градусов.