Согласно концептуальному докладу, на ул. Гарозас планируется создать комплекс, где будут находиться Государственная пожарно-спасательная служба, Служба неотложной медицинской помощи, Государственная полиция, Управление по делам гражданства и миграции, прокуратура и пограничная охрана, поэтому данный проект получил название «Пентагон». На территории бывшей Парлиелупской тюрьмы планируется построить несколько административных зданий, гаражей, стоянок, вертолетную посадочную площадку, склады, учебную площадку, спортивный комплекс, стрельбище и водонапорную башню.

В настоящее время все эти учреждения расположены в Елгаве в разных зданиях. Многие из объектов находятся в плохом состоянии и не отвечают современным требованиям. Согласно замыслу, предусматривается усовершенствовать деятельность институций государственного управления, создав агентство одной остановки, и тем самым централизовать работу оперативных служб.

Для создания центра предлагаются три возможные модели финансирования: первая - осуществить данное намерение из средств государственного бюджета, вторая - реализовать идею на государственные средства с частичным займом, третья - финансировать идею по модели публично-частного партнерства. Рассчитанная приблизительная стоимость создания центра зависит от выбранной модели финансирования, но во всех случаях превышает 50 млн. евро.



Следует отметить, что по ул. Гарозас, 31 ранее находилась тюрьма. Проработав 51 год, она была закрыта 12 декабря 2008 года. Елгавское самоуправление переняло от государства 24 138 кв. м территории бывшей Парлиелупской тюрьмы 30 августа 2010 года. Так как объект находился в плохом техническом состоянии, большая часть сооружений на территории была снесена.