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Приглашают подавать заявки на социальные пособия к новому учебному году

novaja.lv 26.07.2017. 18:56   Печатать
Елгавское управление социальных дел приглашает родителей до 15 августа подать заявление и заполненную декларацию о доходах для получения пособий к новому учебному году

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Родители задекларированных в Елгаве школьников могут получить следующие пособия:

• На оплату услуг питания в дошкольных образовательных учреждениях;
• На питание в общеобразовательных учреждениях;
• На приобретение индивидуальных учебных принадлежностей;
• На покрытие оплаты за проезд в городском общественном транспорте в 2017/2018 учебном году;
• На покрытие платы за обучение с профессиональным уклоном.

 

Большинство пособий выделяется детям из нуждающихся и малообеспеченных семей. В свою очередь, пособие на оплату обучения с профессиональным уклоном полагается детям из нуждающихся и многодетных семей. Как пояснила представитель Елгавского управления социальных дел Даце Диржине, многодетным семьям вышеназванные пособия (за исключением пособия на приобретение индивидуальных учебных принадлежностей) выделяются без оценки уровня доходов и материального положения семьи.

 

Также все елгавчане, чьи дети учатся в 5 или 6 классе, могут подать заявление на пособие по частичной оплате школьных обедов (в размере 20% от стоимости услуги питания в учебном заведении, но не более 0,28 евро в день. В этом слукчае от родителей требуется только заявление, которое нужно подать в Управление социальных дел, материальное положение семей учащихся 5 и 6 классов не оценивается.

 

Претендентам на пособия для школьников следует помнить, что для расчетов за услуги питания и проезд в общественном транспорте нужно будет использовать электронное удостоверение школьника Елгавы.


Дополнительную информацию можно получить, позвонив в Елгавское управление социальных дел по телефону 63007224.

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