Сиротский суд проверил семью, в которой жил семилетний мальчик. Как уже сообщалось, ребёнок ночью отправился на поиски бабушки, потому что ее не было в квартире, в то время как мать, находясь в сильном алкогольном опьянении, спала. Хотя к условиям проживания претензий не было, суд подозревает, что у матери - алкогольная зависимость, которую та отрицает. Кроме того, у женщины нет работы, а семья с двумя детьми живет на пенсию бабушки и алименты отца.

«Мы передали информацию Управлению социальных дел. Семье придется работать со специалистами, чтобы обеспечить детям основные потребности и безопасную среду», - сказала Турчинска. Возможно, матери ребенка потребуется также консультация нарколога.

Условия жизни другой семьи - 2,5-летней девочки, найденной на улице ночью - были признаны хорошими. «Но у нас создается впечатление, что родители не понимают тяжести произошедшего, потому что это серьезное нарушение», - объяснила глава Сиротского суда.

Эта семья также согласилась сотрудничать с ведомством. Не исключено, что родителям может потребоваться обучение.

Турчинска заявила, что в обоих случаях пока нет необходимости принимать решение о лишении родительских прав, поскольку семьи согласились сотрудничать с Управлением социальных дел.