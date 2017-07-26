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Семьями маленьких елгавских «ночных беспризорников» займутся социальные службы

www.lsm.lv 26.07.2017. 13:59   Печатать
Двум семьям из Елгавы, чьи дети в середине июля были обнаружены в одиночку гуляющими по городу ночью, придется сотрудничать со специалистами Управления социальных дел, заявила агентству LETA председатель Сиротского суда Елгавы Ириса Гунтра Турчинска
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Сиротский суд проверил семью, в которой жил семилетний мальчик. Как уже сообщалось, ребёнок ночью отправился на поиски бабушки, потому что ее не было в квартире, в то время как мать, находясь в сильном алкогольном опьянении, спала. Хотя к условиям проживания претензий не было, суд подозревает, что у матери - алкогольная зависимость, которую та отрицает. Кроме того, у женщины нет работы, а семья с двумя детьми живет на пенсию бабушки и алименты отца.

 

«Мы передали информацию Управлению социальных дел. Семье придется работать со специалистами, чтобы обеспечить детям основные потребности и безопасную среду», - сказала Турчинска. Возможно, матери ребенка потребуется также консультация нарколога.

 

Условия жизни другой семьи - 2,5-летней девочки, найденной на улице ночью - были признаны хорошими. «Но у нас создается впечатление, что родители не понимают тяжести произошедшего, потому что это серьезное нарушение», - объяснила глава Сиротского суда.

 

Эта семья также согласилась сотрудничать с ведомством. Не исключено, что родителям может потребоваться обучение.

Турчинска заявила, что в обоих случаях пока нет необходимости принимать решение о лишении родительских прав, поскольку семьи согласились сотрудничать с Управлением социальных дел.

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