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Местное предприятие создало уникальную эстраду

novaja.lv 26.07.2017. 10:47   Печатать
В Кримунской волости Добельского края появилась новая эстрада под открытым небом, которая построена из элементов склеенных изогнутых деревянных конструкций и объединяет в себе ценности прошлого и будущего - романтический ретро-дизайн с применением современных и наукоемких технологий обработки древесины. Чтобы построить столь необычную конструкцию эстрады, к тому же с умеренными затратами, в разработке ее деталей участвовал научно-исследовательский центр крупногабаритных деревянных конструкций ООО IKTK, который находится на въезде в Елгаву.

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Заказчиком строительства эстрады под открытым небом является Добельское краевое самоуправление, а фактическим исполнителем строительных работ - ООО Igate Būve, которое с предложением самой дешевой цены победило в объявленном самоуправлением закупочном конкурсе.

 

Директор института исследования леса и древесных продуктов (MeKA) Андрей Домкин прокомментировал, что объект интересен и своим ретро-архитектурным решением, и тем, что из склеенных древесных конструкций его можно быстро построить. В конструкции практически нет двух одинаковых изогнутых элементов, это был большой вызов для изготовителей и монтировщиков. Но созданный объект позволяет еще раз убедиться, что склеенная древесина - наиболее подходящий материал для изготовления сложных конструкций. Практически любое сочленение можно сделать и во время самого монтажного процесса.

 

Представитель ООО Igate Būve и руководитель строительства Кримунской эстрады Янис Куликовскис рассказал, что проект деревянных конструкций такого вида для латвийского строительства уникален, и его реализация не была бы возможной без решений центра промышленных исследований ООО IKTK.


Строитель порекомендовал посетить эту эстраду также руководителям и организаторам культурной жизни других краев и волостей, ибо она демонстрирует отличное, одновременно и традиционное, и современное, и технологически наукоемкое решение. Важно и то, что с учетом расходов на строительство эстрад в других местах, которые обходились в 150-200 тысяч евро и даже дороже, строительство такой эстрады в плане затрат является более рациональным выбором. «Это современное решение для менее населенных жилых мест, где нет необходимости в гигантских «стройках века», - подытожил Я.Куликовскис.

 

Строительство эстрады в Кримунской волости проводилось в рамках проекта, финансируемого Европейским сельскохозяйственным фондом для развития села, и согласно итогам закупочного конкурса с участием трех претендентов, обошлось в 97 469 евро.
Торжественное открытие эстрады, на которое приглашены и местные жители, и строители, Добельское краевое самоуправление организует в пятницу, 28 июля, в 19.00.

 

Ранее в ООО IKTK были произведены многие конструкции необычного пешеходного деревянного моста, который построен на территории Терветского природного парка над шоссе Бауска -Добеле. Деревянный мост длиной 87 метров в 2015 году получил Награду года в латвийском строительстве. Мост соединяет административное здание Терветского природного парка со стоянкой по другую сторону шоссе и уже сам по себе является туристическим объектом.


Центр промышленных исследований ООО IKTK, название которого расшифровывается как «Инновации в деревянных мостах и конструкциях» (Inovācijas koka tiltos un konstrukcijās), начал свою деятельность в 2015 году. Владельцами учрежденного в 2011 году предприятия являются ООО Marko KEA" (76%), Рижский технический университет (20%) и ООО Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" (4%), свидетельствует информация firmas.lv.

 

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