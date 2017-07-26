Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших в другой аварии, которая произошла во вторник днем в Елгаве, на Мейю цельш. Водитель автомобиля Renault Kangoo решил повернуть налево и не пропустил ехавшего по встречной полосе мотоциклиста. Пытаясь избежать столкновения, мотоциклист резко затормозил, в результате мотоцикл перевернулся. К счастью, обошлось без травм.

В свою очередь, во дворе дома по ул.Райня во вторник вечером неустановленный водитель на автомобиле неустановленной марки наехал на два припаркованных автомобиля (Volvo V70 и Audi A6), повредил их и скрылся с места происшествия.