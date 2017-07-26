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В столкновении с фурой травмы получила водитель легкового автомобиля

novaja.lv 26.07.2017. 09:28   Печатать
Во вторник в 15.10 в Валгундской волости в Тирели на шоссе Рига-Скулте-Лиепая столкнулись грузовой автомобиль Scania F144 с полуприцепом и Merceres Benz A170, которым управляла женщина 1961 года рождения. Водитель легкового авто в ДТП получила травмы и с места происшествия ее доставили в больницу.

Лишь по счастливой случайности обошлось без пострадавших в другой аварии, которая произошла во вторник днем в Елгаве, на Мейю цельш. Водитель автомобиля Renault Kangoo решил повернуть налево и не пропустил ехавшего по встречной полосе мотоциклиста. Пытаясь избежать столкновения, мотоциклист резко затормозил, в результате мотоцикл перевернулся. К счастью, обошлось без травм.

 

В свою очередь, во дворе дома по ул.Райня во вторник вечером неустановленный водитель на автомобиле неустановленной марки наехал на два припаркованных автомобиля (Volvo V70 и Audi A6), повредил их и скрылся с места происшествия.

 

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