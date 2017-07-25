Первую информацию о возможном убийце чаек Виктор опубликовал уже 26 июня: «В моем доме или на верхних этажах соседнего дома появился отморозок с пневматической винтовкой. Вчера, в промежутке времени с 14.00 до 16.00 он убил птенца чайки на крыше магазина напротив. Кого подстрелит завтра или послезавтра, лишь богу известно». Мужчина сообщил, что трупик птенца чайки лежит на крыше магазина Kanclers по ул.Паста, 51/6, и он вынужден на смотреть на неприглядное зрелище.

Вчера Виктор опубликовал продолжение эпопеи убийства чаек: в 20.00 из окон дома по ул.Паста, 55 или 57 кто-то застрелил чайку на крыше магазина Drogas. "Стрелял и во вторую чайку, но та улетела. Вызвал полицию и написал заявление», -пояснил Виктор. Он просит отозваться людей, располагающих какой-либо информацией о возможном стрелке, чтобы убийца чаек не остался безнаказанным. Мужчина справедливо считает, что такой стрелок угрожает и безопасности людей, ведь неизвестно, куда и в кого он может попасть.