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Ищут убийцу чаек на улице Паста

Инга Карлинская 25.07.2017. 12:35   Печатать
В понедельник в социальной сети Facebook елгавчанин Виктор Силкалнс опубликовал призыв отозваться людей, располагающих какой-либо информацией о человеке на ул.Паста, который стреляет в чаек. Автор призыва подтвердил, что об убийце птиц сообщил и в полицию.

Первую информацию о возможном убийце чаек Виктор опубликовал уже 26 июня: «В моем доме или на верхних этажах соседнего дома появился отморозок с пневматической винтовкой. Вчера, в промежутке времени с 14.00 до 16.00 он убил птенца чайки на крыше магазина напротив. Кого подстрелит завтра или послезавтра, лишь богу известно». Мужчина сообщил, что трупик птенца чайки лежит на крыше магазина Kanclers по ул.Паста, 51/6, и он вынужден на смотреть на неприглядное зрелище.

 

Вчера Виктор опубликовал продолжение эпопеи убийства чаек: в 20.00 из окон дома по ул.Паста, 55 или 57 кто-то застрелил чайку на крыше магазина Drogas. "Стрелял и во вторую чайку, но та улетела. Вызвал полицию и написал заявление», -пояснил Виктор. Он просит отозваться людей, располагающих какой-либо информацией о возможном стрелке, чтобы убийца чаек не остался безнаказанным. Мужчина справедливо считает, что такой стрелок угрожает и безопасности людей, ведь неизвестно, куда и в кого он может попасть.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Сорока 26.07.2017. 00:43:43
Виктор, спасибо за ответ!
Я лично считаю, что убийство животного - то же самое убийство (только еще хуже). Но, к сожалению, в полиции так не считают. По закону животных разрешено убивать - охотникам, на скотобойне и.т.п. Поэтому, если ты пытаешься защищать животных - ты становишься один против всех. Я понимаю, Виктор, как тебе тяжело одному бороться.
Viktors S. 25.07.2017. 22:21:24
Zapreshcheno dazhe nahoditsa v gorode s zaryazhennim oruzhiem, vklyuchaya duhovie. Tolko v strogo otvedennih mestah - v tirah. Pochemu razreshayut vsyakim [email protected] pokupaty duhovie ruzhya bez registracii i bez proverki, v tom chisle psihicheskogo, zdorovya - neponyatno. Veterinar rasskazival o pobitoi koshke, pulyka dazhe kozhu ne rpobila, ostalasy zastryavshei, no udarom kosty prolomila. Drugoi v komentariyah zhalovalsa, shto teryera ranili. Esty [email protected], ih nado sdavaty v Valsts policija - tak nam vsem budet bezopastnei.
Сорока 25.07.2017. 21:53:56
Виктор, скажи, а в городе запрещено стрелять из всего? А то некоторые отморозки говорят, что у них, мол, не огнестрельное оружие...К слову, у нас в Риге в соседнем доме тоже один такой живет, стреляет ради забавы из окна по птицам из пневматической винтовки. Раньше он с дружками ходил прямо по улице стрелял. А что удивляться, если оружие у нас прямо в Максиме продается.
Viktors Silkans 25.07.2017. 21:16:33
nou, ih ubivayut, shtobi syesty. Ptic strelyayut prosto tak, meshayut. Drugih, kto meshayut, tozhe vseh tuda zhe? nou. Esty krasnaya cherta - normativnie akti. Narushil, otvechai. Strelyaty v gorode zapreshcheno ne v vozduh, ne v ptic, ne v alkasshei i gopnikov, ne plachushchih [email protected]
Ноу 25.07.2017. 20:42:18
Почему убийцу? Разве те кто убивает скот, курей , свиней убийцы?
Viktors Silkans 25.07.2017. 20:12:55
1, informācijai, nedrīkst šaut nost kaijas, rejošus suņus, ņaudošus kaķus, raudošus [email protected], trokšņojošus alhašus un jebkurus citus trokšņotājus, kas Jums traucē gulēt. Varbūt Jūs arī kādam traucējat jeb Jūs esat pasaules nabas un visiem Jūs jāpacieš. Pilsētā vispār šaut aizliegts. Ja kaut kas nav kārtībā, jārīkojas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
xxxxx 25.07.2017. 18:13:56
Нельзя отстреливать так тогда делайте что нибудь -это не жизнь когда с самого утра собаки лают а сейчас и бакланы к ним подключились город это не их сфера обитания да и город наш не портовый.Кто должен этим заниматься живет то поди за городом в своих домах и веселый радостный крик в 4-5 утра им не известен.А их становиться с каждым годом все больше и они смелее и наглее .
Ф 25.07.2017. 18:09:44
Бухой и с трясущими руками не попал бы в птенца. Стрелок меткий видимо с оптикой и обозленный на птиц, возможно у него малый ребенок не дает спать а тут птицы орут.
Дятел 25.07.2017. 17:26:33
Отстреливать животных и птиц в городе запрещено нормативными актами. Это раз. Второе -где гарантия, что он случайно не попадет в ребенка, или рабочего, забравшегося на крышу. А если стрелок бухой -это вообще туши свет. Может с трясучкой рук и по чужому окну пальнуть, и по человеку.
для 1 25.07.2017. 16:46:59
Не выход - отстрел. Отлов - это одно, а отстрел.... да и тушки валяются- антисанитария и не зрелище для всеобщего обозрения. У нас чистые тротуары обдувает дворник ветродуем - звук- туши свет (((. Толку от его работы - нуль с минусом. Вред есть, а пользы - 0. И тут никто не обращает внимания и не принимает мер. Фильм снимать можно. А Вы о птицах. У нас тоже огромный баклан стоит на крыше 5-ти этажки и орёт. Мысли отстреливать даже не возникало.
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