На променаде пройдет рыболовный фестиваль

На променаде на правом берегу Лиелупе 12 августа пройдет Елгавский фестиваль по ужению рыбы, в котором приглашают принять участие и опытных рыболовов, и новичков, в том числе детей и молодежь. Соревнования будут проводиться в двух категориях - ловля на фидер и детская ловля на поплавочную удочку.