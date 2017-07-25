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На променаде пройдет рыболовный фестиваль

www.jelgava.lv 25.07.2017. 11:52   Печатать
На променаде на правом берегу Лиелупе 12 августа пройдет Елгавский фестиваль по ужению рыбы, в котором приглашают принять участие и опытных рыболовов, и новичков, в том числе детей и молодежь. Соревнования будут проводиться в двух категориях - ловля на фидер и детская ловля на поплавочную удочку.

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Регистрация участников фидерной ловли начнется уже с 7 часов, а старт состязаний намечен в 9.00. Важно, что во время соревнований участники будут использовать одинаковую подкормку, которую подготовят организаторы мероприятия. Это условие создаст равные возможности для всех рыболовов, ну а результат будет зависеть от мастерства каждого.
 
Участвовать в рыболовном фестивале приглашаются все желающие. С собой нужно взять рыболовную карточку и документ, удостоверяющий личность. Главным призом в ловле на фидер за самый большой улов станет стул Korum, а обладатели остальных призовых мест получат сумку для рыболовных принадлежностей от Onore. После церемонии награждения в 16.00 для участников состязаний предусмотрено угощение от Melno cepurīšu balerija.
 
Заявки на участие в состязаниях по ловле на фидер принимаются по э-почте: [email protected] Количество мест не ограничено, но надо учесть, что заявки принимаются только до 7 августа и плата за участие составляет 20 евро.
 
В свою очередь, обучение детей ловле на поплавочную удочку будет проходить на Лиелупском променаде с 11 до 14 часов. Организаторы приготовят удочки, а рыболовы-добровольцы помогут детям и молодежи освоить навыки рыбалки. После обучения пройдет конкурс на самую большую пойманную рыбу. Обладатели трех первых мест получат в подарок инвентарь для начинающих рыболовов. Надо добавить, что обучение детей и молодежи бесплатное.
Рыболовный фестиваль организуют елгавчане Янис Цирсис и Карлис Голдманс. Обучение детей основам рыбалки организуется в рамках проекта конкурса молодежных инициатив Елгавского городского самоуправления «Молодежь может»
 
Расположить последовательности

Комментарии:

Р. 25.07.2017. 22:40:41
Отлично придумано. Но за участие 20 евро?.
Спасибки,мы половим без фестиваля.

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