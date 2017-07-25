Пропажу крышки колодца кабельной связи констатировали в понедельник утром в Елгаве на улице Лиела. А в поселке Озолниеки некие воры со двора на Рубеню цельш утащили стоявшую там отопительную печь.

В тот же день неизвестные любители дармовой поживы выкопали картофель и вытащили лук с огорода на 1-й линии. О случившемся хозяйка сообщила в полицию.



В аварии пострадала женщина

За минувшие сутки в Елгавском участке Госполиции было зарегистрировано 6 ДТП. В одной аварии пострадала женщина. На ул.Пляву в 14.05 столкнулись автомобиль Peugeot, которым управлял мужчина 1965 года рождения, и Seat Arosa. Травмы в ДТП получила женщина 1961 года рождения, водитель Seat Arosa.