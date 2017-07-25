Территория бывшего елгавского аэродрома является собственностью городского самоуправления. Председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш ранее в интервью газете Dienas Bizness говорил, что проект не продвигается столь быстро, как хотелось бы, и сейчас ожидается решение правительства Китая - без этого китайские предприятия не могут вносить никаких инвестиций.

Как сообщалось, в конце 2016 года был представлен проект Латвия - Китай, цель которого - создание в Елгаве на территории бывшего аэродрома современного мультимодельного логистического центра "Cargo Center Елгава", который стал бы частью транспортного коридора "Европа - Россия - Азия". До 2020 года было запланировано застроить 460 гектаров территории и создать 8000 новых рабочих мест.

"Подсчитали, что в Латвии размер инвестиций составит 1,25-1,5 миллиардов евро, потому что вместе с постройкой центра будет развиваться инфраструктура Елгавы, будут строиться дома для работников центра, в других латвийских портах потребуются новые терминалы для погрузки и выгрузки грузов", - говорил руководитель зарегистрированного в Шотландии предприятия "Woodison Investment" Юрий Шабашов.

Согласно планам, "Woodison Investment" планирует осуществлять проект вместе с инвестором из Китая - компанией "Beijing Doctor".