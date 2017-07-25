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Мега-проект центра логистики в Елгаве в думу пока так и не подан

Delfi 25.07.2017. 10:17   Печатать
В конце прошлого года инвесторы предложили создать в Елгаве мультимодельный логистический центр "Cargo Center Jelgava", пообещав инвестиции в 1,5 млрд евро. Однако проект до сих пор не подан в самоуправление Елгавы, сообщили порталу Delfi в городской думе.

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Территория бывшего елгавского аэродрома является собственностью городского самоуправления. Председатель Елгавской городской думы Андрис Равиньш ранее в интервью газете Dienas Bizness говорил, что проект не продвигается столь быстро, как хотелось бы, и сейчас ожидается решение правительства Китая - без этого китайские предприятия не могут вносить никаких инвестиций.

 

Как сообщалось, в конце 2016 года был представлен проект Латвия - Китай, цель которого - создание в Елгаве на территории бывшего аэродрома современного мультимодельного логистического центра "Cargo Center Елгава", который стал бы частью транспортного коридора "Европа - Россия - Азия". До 2020 года было запланировано застроить 460 гектаров территории и создать 8000 новых рабочих мест.

 

"Подсчитали, что в Латвии размер инвестиций составит 1,25-1,5 миллиардов евро, потому что вместе с постройкой центра будет развиваться инфраструктура Елгавы, будут строиться дома для работников центра, в других латвийских портах потребуются новые терминалы для погрузки и выгрузки грузов", - говорил руководитель зарегистрированного в Шотландии предприятия "Woodison Investment" Юрий Шабашов.

 

Согласно планам, "Woodison Investment" планирует осуществлять проект вместе с инвестором из Китая - компанией "Beijing Doctor".

 

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Комментарии:

Дед 26.07.2017. 02:38:50
И не будет, можно и к гадалке не ходить...
Злыдень 25.07.2017. 11:51:39
Нью-Васюки застопорились.

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