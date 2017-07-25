В автомобиле Андрея нужно было заменить усилитель рулевого управления. Сам автовладелец думал, что в автосервисе это сделают за несколько дней. Однако процесс сильно затянулся - сначала до двух недель. Когда прошли обещанные две недели, Андрей позвонил мастеру автосервиса, но оказалось, что ремонт еще не закончен. По словам Андрея, оправдания по поводу недоделанной работы следовали одно за другим...

Впервые после того, как автомобиль был доверен мастерам сервиса, Андрей увидел его через полтора месяца. Как только начал на нем ездить, технические проблемы показались одна за другой. Надо добавить, что мастер взял деньги за ремонт, но не выдал ни одного чека. На данный момент нет ни малейшего представления, что в сервисе сделали (или не сделали). Есть лишь факт, что и после ремонта ездить на автомашине невозможно.

Чтобы выяснить, в каком состоянии находится автомобиль, мужчина решил его отогнать в другой автосервис. «В сервисе мне сказали, что все сделано очень плохо и некачественно», - говорит владелец машины Андрей.

Представитель автомобильной ассоциации Петерис Рубулис признает, что разрешить такие ситуации очень трудно, практически невозможно, ибо нет никакого подтверждения тому, что входило в рабочее задание. Это надо было определять в тот момент, когда автомобиль сдавался в сервис. Но если чеков нет, о получении каких-либо документов, касающихся проделанной работы, речи даже не идет. «Теоретически должна быть расценка на рабочие часы. Существует каталог, в котором указано время, необходимое для замены устройства или детали в машине каждой марки и модели», - говорит П.Рубулис.

По конкретному количеству затраченных на работу часов рассчитывается и оплата ремонтных работ. Если не следить за соответствующей информацией в каталоге, нет возможности объективно установить сумму.

В настоящее время прошли уже три месяца с тех пор, как автомобиль был передан мастеру. Работник автосервиса сообщил Андрею, что теперь действительно все починено! Команда «Без табу» вместе с Андреем отправилась в сервис, чтобы убедиться в этом воочию. Однако сам мастер вдруг сообщил, что отправился в поездку в столицу.

Проехав первый «круг почета», Андрей сделал вывод, что никаких улучшений с автомобилем не произошло. Все осталось так же, как и в первый раз. Он несколько раз попытался связаться с мастером, но это не удалось. Возможно, мастер уже далеко отсюда, однако Андрей полон решимости не смириться с ситуацией и просить помощи у ответственных служб.

Жалобы на указанный сервис в Елгаве, на 6-й линии, получены и от других автовладельцев (указывается, что это ИК Noka, владельцем которого является Нормунд Кактиньш).

К примеру, Зигмунд пишет, что этот сервис находится на 6-й линии, на конечной остановке автобуса 8 маршрута: «Там, судя по облику, работают инопланетяне, я тоже там был, деньги уплатил, обещали отремонтировать рулевую рейку, но ничего толком не сделали. Руль и поначалу поворачивался тяжело, а через месяц снова стало протекать масло... Тогда я поехал в сервис в Ригу, там отремонтировали и сказали, что предыдущие мастера, ремонтируя молотками, сломали все, что могли. После ремонта в Риге прошло уже два года, и все идеально...».



В интернете тоже можно найти много жалоб на указанный сервис, работники которого не раз брали у клиентов деньги, но работу так и не выполнили.