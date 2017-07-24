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В этом году в Елгавской поликлинике начали работу 10 новых специалистов

novaja.lv 24.07.2017. 13:34   Печатать
В нынешнем году Елгавская поликлиника пополнилась 10 новыми специалистами, сообщило городское самоуправление, поясняя, что новые врачи для работы в лечебном учреждении привлекаются в случае необходимости, например если к специалистам конкретной сферы образовываются длинные очереди.

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«На работу в поликлинику в этом году приняты три реабилитолога -  Лигита Пуцена, Элина Зариня и Петерис Перконс, и таким образом, вместо одного специалиста, который принимал посетителей три раза в неделю, сейчас работают трое врачей, каждый из которых принимает по одному дню в неделю. Это дает пациентам возможность выбора, в свою очередь врачам будет проще уйти в отпуск, доверив пациентов своим коллегам», - поясняет самоуправление.

 

Работу начала также травматолог-ортопед Вия Ломановска, которая весной замещала в поликлинике хирурга и заслужила признание пациентов, а новый подолог Альбина Микуцка обеспечивает пациентам возможность получения как оплаченных государством, так и платных услуг. Ранее в поликлинике можно было получить только платные услуги подолога, так как для оказания услуг, оплачиваемых государством, специалист должен иметь сертификат. А.Микуцка его получила.

 

С очередями, которые стали образовываться к физиотерапевтам, помогли справиться двое молодых специалистов - Зане Шилинска и Зане Голдиня. В поликлинике с этого года также работают новый дежурный врач Зента Индрика и две медсестры.


Информацию о времени приема специалистов можно получить по телефону 63022101 или на домашней страничке www.jelgavaspoliklinika.lv.

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