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В пруду утонул мужчина

novaja.lv 24.07.2017. 11:53   Печатать
В воскресенье сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы вытащили из пруда в Залениекской волости Елгавского края тело утонувшего мужчины. О происшествии проинформирована Госполиция

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Как сообщила представитель Госполиции Диана Бриеде, труп мужчины 1973 года рождения был обнаружен в мельничном пруду Каупена возле гостевого дома в Залениекской волости.

 

По предварительной информации, в гостевом доме отдыхали несколько человек, двое из них пошли купаться. Один, искупавшись, вышел из пруда, а спустя некоторое время сообразил, что его компаньон исчез. Последовал звонок в полицию. В полиции вызов зарегистрирован 23 июля в 3.02 ( то есть купались мужчины ночью). По факту происшествия начат уголовный процесс.

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