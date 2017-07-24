Как сообщила представитель Госполиции Диана Бриеде, труп мужчины 1973 года рождения был обнаружен в мельничном пруду Каупена возле гостевого дома в Залениекской волости.

По предварительной информации, в гостевом доме отдыхали несколько человек, двое из них пошли купаться. Один, искупавшись, вышел из пруда, а спустя некоторое время сообразил, что его компаньон исчез. Последовал звонок в полицию. В полиции вызов зарегистрирован 23 июля в 3.02 ( то есть купались мужчины ночью). По факту происшествия начат уголовный процесс.