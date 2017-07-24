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СГД: более половины работодателей платят работникам меньше «минималки»

LETA 24.07.2017. 10:11   Печатать
Более половины латвийских работодателей платят работникам меньше минимальной зарплаты, заявила в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» директор управления налогового контроля Службы государственных доходов (СГД) Сандра Карклиня Админе.

По ее словам, СГД тратит значительные ресурсы на борьбу с теневой экономикой, и в этом году один из приоритетов - борьба с зарплатами «в конвертах».

 

Этот риск существует в сфере услуг общественного питания. Если посмотреть на предпринимательство в целом, то более половины работодателей в стране платят работникам меньше минимальной зарплаты. В сфере общественного питания 65% работодателей платят меньше минималки, 20% - от минимальной зарплаты до 700 евро, что тоже не много, и риск зарплаты «в конвертах» сохраняется», - сказала представитель СГД.

 

По сс словам, в ресторанах Риги и ее окрестностей чаще обнаруживались такие нарушения, как неправильный учет отработанных часов, сделки в обход кассовых аппаратов, наличие незарегистрированных работников.

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