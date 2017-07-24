Как пояснил глава больницы Анндрис Кипурс, в этот период в Елгавской больнице предусмотрены работы по реновации. В корпусе С, который будет реновирован, находится детское отделение; к нему «привязаны» и спасительные ясли. На время реновации корпуса детское отделение будет переведено в другие помещения, в которых нет возможности обеспечить деятельности спасительных ясель. Планируется, что так называемый бэби-бокс возобновит работу с 1 июня 2018 года.



Спасительные ясли при Елгавской больнице были открыты в 2014 году при содействии генерального спонсора ООО Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE. За этот период в них помещены 4 ребенка.