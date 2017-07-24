 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

На время реновации в Елгавской больнице закроют спасительные ясли

www.apollo.lv 24.07.2017. 10:07   Печатать
Начиная с 1 августа, спасительные ясли, которые находятся на территории Елгавской больницы, на 10 месяцев будут недоступны, сообщила порталу apollo.lv представитель Divi gani Элина Зелчане

Смотреть фото (1)

Как пояснил глава больницы Анндрис Кипурс, в этот период в Елгавской больнице предусмотрены работы по реновации. В корпусе С, который будет реновирован, находится детское отделение; к нему «привязаны» и спасительные ясли. На время реновации корпуса детское отделение будет переведено в другие помещения, в которых нет возможности обеспечить деятельности спасительных ясель. Планируется, что так называемый бэби-бокс возобновит работу с 1 июня 2018 года.

 


Спасительные ясли при Елгавской больнице были открыты в 2014 году при содействии генерального спонсора ООО Ceļu būvniecības sabiedrība IGATE. За этот период в них помещены 4 ребенка.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā