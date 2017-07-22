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На автобусных маршрутах в направлении Добеле с 1 августа будут изменения

novaja.lv 22.07.2017. 18:59   Печатать
Проанализировав автобусное сообщение на региональных маршрутах в направлении Добеле, Автотранспортная дирекция решила ввести изменения на маршрутах №7376 Рига-Елгава-Добеле, №7371 Рига-Укри-Добеле, №7377 Рига-Яунберзе-Добеле и №7363 Елгава-Добеле. Изменения вступят в силу с 1 августа этого года. Для части автобусных рейсов изменится время отправления с некоторых остановок, будут также введены дополнительные остановки. С учетом изменений пассажиров перед поездкой просят уточнить расписание на домашней интернет-страничке www.atd.lv.

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Впредь на всех рейсах маршрута Рига-Елгава-Добеле будут введены дополнительные остановки -на ул.Пернавас и в Тушки, потому изменится и время отправления с нескольких остановок. Время отправки некоторых рейсов меняется также из Риги и из Добеле.

 

По маршруту Рига-Укри-Добеле автобус от Рижского межждународного автовокзала будет отправляться на 15 минут раньше -в 16.50 и останавливаться также в Яунолайне, Олайне, Блукас и Озолниеки. В свою очередь, у автобуса Рига-Яунберзе-Добеле, который из Риги отправляется в 11.00, изменено время прибытия на Добельский автовокзал.


Изменения графика коснутся и нескольких рейсов на маршруте Елгава-Добеле. Например, из Елгавы автобусы будут отправляться в 14.25 и 17.15 (до 1 августа время отправления 14.30 и 17.30). Для трех рейсов изменится время отправления из Добеле в Елгаву. Новое расписание будет доступно на www.atd.lv .

 

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