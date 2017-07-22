Впредь на всех рейсах маршрута Рига-Елгава-Добеле будут введены дополнительные остановки -на ул.Пернавас и в Тушки, потому изменится и время отправления с нескольких остановок. Время отправки некоторых рейсов меняется также из Риги и из Добеле.

По маршруту Рига-Укри-Добеле автобус от Рижского межждународного автовокзала будет отправляться на 15 минут раньше -в 16.50 и останавливаться также в Яунолайне, Олайне, Блукас и Озолниеки. В свою очередь, у автобуса Рига-Яунберзе-Добеле, который из Риги отправляется в 11.00, изменено время прибытия на Добельский автовокзал.



Изменения графика коснутся и нескольких рейсов на маршруте Елгава-Добеле. Например, из Елгавы автобусы будут отправляться в 14.25 и 17.15 (до 1 августа время отправления 14.30 и 17.30). Для трех рейсов изменится время отправления из Добеле в Елгаву. Новое расписание будет доступно на www.atd.lv .