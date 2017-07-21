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Социальный налог повысят на 1%. Кто его платит - смогут лечиться, про остальных ясности нет

www.rus.db.lv 21.07.2017. 20:20   Печатать
Сегодня депутаты Сейма концептуально приняли поправки к закону "О государственном социальном страховании", которые предусматривают повышение на 1% размер обязательных социальных взносов. С 1 января следующего года общая ставка составит 35,09%, из которых 24,09% будет платить работодатель и 11% - работник.

Эта мера, согласно предварительным расчетам, должна принести в бюджет 84,6 млн евро, в 2019 году - 98,1 млн евро, в 2020 году - 103, 9 млн евро. Эти средства полностью будут направлены на финансирование отрасли здравоохранения и получения пациентами оплаченных государством медицинских услуг.

 

Правда, пока неизвестно, будут ли иметь право на эти услуги другие категории работников, за которых не платится социальный налог, например, работники микропредприятий, самозанятые лица. Нет ясности и с другой категорией жителей - пенсионерами, детьми, безработными. Они не платят социальный налог, и ответа на вопрос - будут ли они получать оплаченные государством медицинские услуги, пока нет.

 

Перед принятием поправок к этому закону разгорелись жесткие дискуссии. Депутат Ингуна Судраба считает, что поправки недоработаны, и никому не понятно, на какие медицинские услуги смогут рассчитывать те, кто уплатил социальный налог. Никаких списков и перечня услуг никто не видел. "Про остальных жителей, которые не платят социальный налог, вообще забыли!", - возмутилась она. Кроме того, предприятиям страны фактически придется оплачивать рост 1% социального налога и для работающих в государственном секторе.

 

Депутат Иварс Зариньш высказался еще более категорично. "Эта реформа и конкретно рост налога на 1% сломала изначальную цель налоговой реформы - снижение налоговой нагрузки на рабочую силу, - заявил он. - И где сейчас это все? Я вижу, что налоги на рабочую силу растут! Понятно, что здравоохранению не хватает средств, но вспомните историю, почему наше здравоохранение оказалось в яме бедности? Потому что до сих пор все ваши истории успеха решались за счет медицины. Это и есть причина копеечных зарплат наших медиков и разрушенных дорог в стране. Так и будет сейчас, с вашей налоговой реформой. Не успеем оглянуться, а через два года выяснится, что у нас ничего не работает, нам снова на что-то надо искать деньги".


Что касается финансирования медицины, то Зариньш уверен, что 84 млн евро не спасут здравоохранение. "Понятно, что нужно в 10 раз больше, - говорит он. - И тогда мы снова кинемся искать деньги. И найдем их в том же самом социальном бюджете! То есть проблему медицины мы будем решать за счет пенсионных накоплений. Мы задавали вопрос министерству финансов - насколько у нас стабильна пенсионная система в долгосрочной перспективе. Нас отправили в министерство благосостояния, а там нам честно ответили, что таких расчетов нет".

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