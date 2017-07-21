Выяснилось, что на плите сгорела оставленная без присмотра еда. Помещения проветрили, никто не пострадал. В свою очередь, в Лиепае при аналогичном пожаре вчера надышался дымом и был доставлен в больницу 60-летний мужчина.



Впереди теплые и солнечные выходные, и спасатели заранее призывают соблюдать осторожность при отдыхе на воде. Прошлые выходные были трагическими: из водоемов Латвии спасатели вытащили тела трех утонувших, 11 человек пострадали при пожаре на катамаране в Риге, двое - при пожаре на моторной лодке, еще в нескольких случаях пришлось спасать людей из перевернувшихся лодок. По данным ГПСС, в этом году спасатели вытащили из водоемов уже 43 утонувших.