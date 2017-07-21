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Спасатели призывают к осторожности при отдыхе на воде

novaja.lv 21.07.2017. 09:45   Печатать
За минувшие сутки в Елгаве пожарные-спасатели выезжали всего на один пожар - вчера днем был получен вызов на ул.Узварас, где из окна квартиры на третьем этаже валил дым.

Выяснилось, что на плите сгорела оставленная без присмотра еда. Помещения проветрили, никто не пострадал. В свою очередь, в Лиепае при аналогичном пожаре вчера надышался дымом и был доставлен в больницу 60-летний мужчина.


Впереди теплые и солнечные выходные, и спасатели заранее призывают соблюдать осторожность при отдыхе на воде. Прошлые выходные были трагическими: из водоемов Латвии спасатели вытащили тела трех утонувших, 11 человек пострадали при пожаре на катамаране в Риге, двое - при пожаре на моторной лодке, еще в нескольких случаях пришлось спасать людей из перевернувшихся лодок. По данным ГПСС, в этом году спасатели вытащили из водоемов уже 43 утонувших.

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